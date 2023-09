Nasin rover Curiosity dosegel greben Gediz Vallis in razkril namige o Marsovi vodni preteklosti

V izjemnem podvigu je NASA-jev rover Curiosity Mars uspešno dosegel greben Gediz Vallis, območje na Rdečem planetu, za katerega verjamejo, da vsebuje ostanke močnih starodavnih naplavin. Ta dosežek ponuja dragocen vpogled v zgodovino vode na Marsu.

Pred približno tremi milijardami let, v eni od Marsovih mokrih faz, so tokovi drobirja prenašali blato in skale navzdol po gori in tvorili pahljačasto usedlino. Sčasoma so marsovski vetrovi erodirali to usedlino v greben, ki ga vidimo danes. Ta greben vsebuje pomembne namige o prisotnosti vode na Marsu v preteklosti.

Pot do grebena Gediz Vallis ni bila brez izzivov. Rover se je soočal s skalami in strmimi tereni, vendar je po treh poskusih končno dosegel greben 14. avgusta. S te izhodiščne točke lahko Curiosity preučuje območje s svojo robotsko roko.

Curiosity se od leta 2014 vzpenja na Mount Sharp in na poti odkriva dokaze o starodavnih jezerih in potokih. Vsaka plast gore predstavlja drugo obdobje v zgodovini Marsa. Greben Gediz Vallis, ki je ena zadnjih formacij na gori, ponuja posnetek ene najmlajših marsovskih epoh.

Med svojo 11-dnevno ekspedicijo na greben je Curiosity fotografiral in analiziral temne kamnine, ki izvirajo iz drugih delov gore Sharp. Te kamnine, nekatere velike kot avtomobili, so prenašali tokovi drobirja, kar je edinstvena priložnost za preučevanje materiala zgornje gore.

Poleg tega je prisotnost Curiosityja na grebenu znanstvenikom omogočila opazovanje geološke formacije, imenovane pahljača drobirskega toka. Medtem ko mehanika njihovega nastanka ostaja predmet študija, raziskovalci upajo, da bo razumevanje teh dogodkov na Marsu osvetlilo tudi podobne pojave na Zemlji.

Rover je posnel 136 slik na grebenu Gediz Vallis, ki so bile sestavljene v panoramski pogled na območje. Znanstveniki zdaj analizirajo podatke in posnetke, da bi izvedeli več o vodni preteklosti Marsa.

Naslednja misija Curiosityja je najti pot do kanala na vrhu grebena, kjer bodo potekale nadaljnje preiskave skrivnosti vode na gori Sharp.

