Prvi ameriški vzorec asteroida, ki bo razkrit v Nasinem vesoljskem centru Johnson

Nasin vesoljski center Johnson naj bi 11. oktobra razkril prvi ameriški vzorec asteroida v okviru misije OSIRIS-REx. Ta vzorec, ki ga bodo zbrali z asteroida Bennu blizu Zemlje, naj bi zagotovil dragocen vpogled v nastanek sončnega sistema in izvor življenja na Zemlji.

Vesoljsko plovilo OSIRIS-REx je bilo izstreljeno leta 2016 s ciljem preučevanja Bennuja in zbiranja vzorca njegovega površinskega materiala. Oktobra 2020 je vesoljsko plovilo uspešno zbralo približno 250 gramov materiala za dostavo nazaj na Zemljo. Zadnja faza misije se bo zaključila 24. septembra 2023, ko bo izpuščena kapsula z vzorci Bennu in pristala v puščavi Utah.

Med dogodkom razkritja bo Nasina znanstvena ekipa OSIRIS-REx delila začetno analizo vzorca. Ko vzorec varno doseže Zemljo in pristane, bodo Nasini strokovnjaki zbrali kamenje in prah z asteroida v kapsuli. Ti vzorci bodo nato pregledani v nedotaknjeni kurativni ustanovi NASA Johnson za nadaljnjo analizo.

NASA je ustanovila laboratorij OSIRIS-REx Sample Curation Laboratory za upravljanje distribucije vzorcev znanstvenikom po vsem svetu. Namen raziskave, opravljene na teh vzorcih, je izboljšati naše razumevanje nastanka našega planeta in sončnega sistema ter raziskati izvor organskih spojin, ki bi lahko prispevale k razvoju življenja na Zemlji. Poleg tega bo del vzorca rezerviran za prihodnje raziskave, saj se tehnologije sčasoma še izboljšujejo.

Vesoljski center Johnson je dom največje zbirke astromaterialov na svetu, vključno z vzorci asteroidov, kometov, Marsa, Lune, Sonca in celo prahu drugih zvezd. To zbirko znanstveniki uporabljajo za izvajanje raziskav planetarnih materialov in vesoljskega okolja, s čimer dodatno izboljšujejo naše znanje o sončnem sistemu in širše.

Viri:

– NASA

– Misija OSIRIS-REx