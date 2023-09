Astronavti Artemis II se pripravljajo na misijo na Luno s preizkusi zemeljskega sistema

Nasina misija Artemis II, prva misija Artemis s posadko na Luno, je načrtovana za konec leta 2024. V pripravah na potovanje v vesolje so štirje astronavti, izbrani za Artemis II, pred kratkim sodelovali v seriji testov integriranega zemeljskega sistema. Preizkusi so bili zasnovani tako, da simulirajo postopke, ki jih bodo opravili na dan lansiranja, kar jim bo omogočilo, da se seznanijo z opremo in protokoli, s katerimi se bodo srečali.

Astronavti, ki so jih sestavljali Nasini astronavti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Hammock Koch in astronavt Kanadske vesoljske agencije Jeremy Hansen, so se združili z NASA-inim programom Exploration Ground Systems, da bi izvedli predstavitev. Dogodek je potekal v vesoljskem centru Kennedy na Floridi, kjer so si člani posadke nadeli testne različice vesoljskih oblek Orionovega sistema za preživetje.

Kot del predstavitve so se člani posadke vkrcali na novo floto za prevoz posadke Artemis, da bi dosegli lansirno ploščad 39B. Ko so prispeli na ploščad, so nadaljevali do vrha mobilnega lanserja in vstopili v belo sobo znotraj roke za dostop posadke. Čeprav vesoljsko plovilo Orion in raketa Space Launch System (SLS) nista bila prisotna pri tem preizkusu, so astronavti dobili dostop do območja, kar jim je omogočilo, da izkusijo okolje.

Victor Glover, eden od Nasinih astronavtov, je izrazil svoje strahospoštovanje, ko je stopil ven na roko za dostop posadke: »Ko smo šli ven iz te roke za dostop posadke, sem imel slike vseh tistih izstrelitev Apolla in izstrelitev raketoplanov, ki sem jih videl kot otrok in bilo je neresnično. Pravzaprav sem se moral ustaviti in samo ostati v trenutku, da sem resnično pustil, da se vse potopi.«

Artemis II je ključna misija, ki bo služila kot preizkus in ocena Orionovih sistemov, potrebnih za prihodnje misije s posadko. Postavil bo temelje za vzpostavitev trajnostne človeške prisotnosti in izvajanje znanstvenih raziskav na lunini površini.

Na splošno testi zemeljskega sistema dajejo posadki Artemis II dragocene praktične izkušnje in jim omogočajo, da vadijo potrebne postopke, preden se odpravijo na potovanje na Luno.

