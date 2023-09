Nasin helikopter za Mars je postavil nov višinski rekord na Rdečem planetu

Nasin helikopter za Mars Ingenuity je dosegel nov rekord letenja na rdečem planetu. Med svojim 59. poletom je Ingenuity dosegel višino 20 metrov, s čimer je svoj prejšnji rekord presegel za 6 metrov.

Najnovejši dosežek Ingenuityja je objavil Nasin Laboratorij za reaktivni pogon (JPL), ki nadzoruje misijo, ki vključuje tudi rover Perseverance. Polet je bil osredotočen predvsem na to, da bi Ingenuity dosegel nov višinski rekord, saj je pristal nazaj na istem mestu, od koder je vzletel.

Od svojega prvega poleta aprila 2021 je Ingenuity znatno napredoval. Med svojim začetnim letom je lebdel 3 metre nad površjem Marsa 39.1 sekunde, kar dokazuje, da lahko kljub tanki Marsovi atmosferi doseže močan let. Pri kasnejših poletih je Ingenuity ostal v zraku kar 169.5 sekunde, prekril razdalje do 709 metrov in dosegel hitrost do 15 mph (6.5 metra na sekundo).

Učinkovitost Ingenuityja je presegla pričakovanja, saj je helikopter pomagal roverju Perseverance pri zajemanju posnetkov iz zraka za načrtovanje poti v kraterju Jezero. Poleg tega je Ingenuity dokazal svojo odpornost z okrevanjem po različnih tehničnih težavah na poti.

NASA namerava uporabiti znanje, pridobljeno z Ingenuity, za razvoj naprednejših različic helikopterja za prihodnje misije na Mars in potencialno celo za misije onkraj rdečega planeta.

