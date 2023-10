– NASA razvija 3D-natisnjene aluminijaste šobe za raketne motorje za lete v globoko vesolje

NASA nenehno išče načine za zmanjšanje teže raket, da bi bila potovanja v vesolje učinkovitejša in stroškovno učinkovitejša. Eno od osredotočenih področij je razvoj lahkih materialov, ki lahko prenesejo ekstremne razmere v vesolju. Pred kratkim je NASA dosegla pomemben preboj na tem področju z razvojem in testiranjem 3D-natisnjene šobe za raketni motor iz aluminija.

Aluminij je idealen material za lahke komponente, saj ima manjšo gostoto in večje razmerje med trdnostjo in težo kot večina kovin. Vendar pa ima omejitve, kot sta nizka toleranca na ekstremno vročino in nagnjenost k pokanju med varjenjem. Zaradi teh dejavnikov je bil do sedaj neprimeren za aditivno proizvodnjo delov raketnih motorjev.

NASA-jev projekt Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution (RAMFIRE) želi preseči te omejitve z ustvarjanjem varljive vrste aluminija, ki je dovolj toplotno odporen za uporabo v raketnih motorjih. Inženirji iz NASA Marshall Space Flight Center so sodelovali z Elementum 3D, da bi razvili novo različico aluminija, znano kot A6061-RAM2, in specializiran prah za uporabo v procesu 3D tiskanja.

3D-natisnjene šobe RAMFIRE so zasnovane z notranjimi kanali, ki ohranjajo šobo hladno in preprečujejo taljenje. Izdelani so tudi kot en kos, kar zmanjšuje potrebo po več povezavah in bistveno skrajša čas izdelave. Tradicionalno izdelane šobe lahko zahtevajo do tisoč posamično spojenih delov.

Šobe RAMFIRE so bile podvržene strogemu testiranju, vključno s preskusi vročega ognja s tekočim kisikom in tekočim vodikom ter tlačnimi komorami, ki presegajo 825 funtov na kvadratni palec (psi). Šobe so zdržale te ekstremne razmere in dosegle skoraj 10-minutni čas delovanja, kar dokazuje njihovo sposobnost delovanja v zahtevnih okoljih globokega vesolja.

Poleg šob raketnih motorjev sta bila uporabljena aluminijev material RAMFIRE in postopek izdelave dodatkov za ustvarjanje drugih naprednih komponent, vključno s šobo aerospike s premerom 36 palcev in rezervoarjem z vakuumskim plaščem za uporabo v kriogenih tekočinah.

Ta preboj v 3D-natisnjenih aluminijastih šobah za raketne motorje ima potencial za revolucijo poletov v globoko vesolje, saj omogoča proizvodnjo lahkih raketnih komponent, ki lahko prenesejo visoke strukturne obremenitve. Pripelje nas korak bližje cilju pošiljanja ljudi na Luno, Mars in še dlje.

Viri:

– NASA razvija 3D-natisnjene aluminijaste šobe za raketne motorje za lete v globoko vesolje