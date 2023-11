Fascinantno magnetno polje kozmične roke

By

NASA-ini rentgenski vesoljski teleskopi so naredili izjemno odkritje in razkrili "kosti" magnetnega polja očarljive strukture v obliki roke v vesolju. Duhovita kozmična roka, znana kot MSH 15-52, še naprej navdušuje znanstvenike, saj iz njene dlani izvirajo oblaki delcev energizirane snovi in ​​antimaterije.

Pulzar PSR B1509-58, ki se nahaja na dnu »dlani« meglice, je leta 2001 prvič opazil Nasin rentgenski observatorij Chandra. Razdalja med MSH 15-52 in Zemljo je osupljivih 16,000 svetlobnih let.

Nedavna prelomna študija, ki so jo izvedli Roger Romani in njegova ekipa na Univerzi Stanford, je uporabila Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), NASA-in najnovejši rentgenski teleskop. V 17 dneh je IXPE pozorno spremljal MSH 15-52 in zagotovil vpogled v njegovo magnetno polje brez primere.

Z analizo nabitih delcev, ki proizvajajo rentgenske žarke, in njihovega potovanja vzdolž magnetnega polja so raziskovalci pridobili globlje razumevanje strukture meglice. Magnetno polje določa smer električnega polja rentgenskih žarkov, kar vodi do tega, kar znanstveniki imenujejo polarizacija rentgenskih žarkov.

Presenetljivo je stopnja polarizacije, opažena v MSH 15-52, presegla najvišjo raven, predvideno s teoretičnimi študijami. Te intenzivne ravni polarizacije kažejo na zelo konsistentno in ravno magnetno polje v določenih predelih meglice vetra pulsarja, kar pomeni minimalno turbulenco.

Z združevanjem podatkov Chandre in IXPE astronomi sestavljajo sestavljanko vbrizgavanja delcev in oblikovanja okolja s pomočjo pulsarjev. Rentgenske podatke dopolnjujejo infrardeči podatki iz kamere za temno energijo, kar omogoča celostno razumevanje MSH 15-52.

Josephine Wong, soavtorica študije, je poudarila transformativni potencial rentgenskih žarkov pri razkrivanju skritih informacij. Podobno kot rentgenski žarki v medicinski diagnostiki, rentgenski žarki v vesolju ponujajo edinstven pogled na vesolje.

Ena najbolj zanimivih lastnosti MSH 15-52 je intenziven rentgenski curek, usmerjen proti njegovemu "zapestju". Polarizacija v tem kaotičnem območju je nizka zaradi zapleteno prepletenih magnetnih polj. Ko se curek približuje svojemu terminalu, se polarizacija občutno poveča, saj se magnetne silnice zravnajo in postanejo bolj enotne.

Razumevanje zgodovine življenja visokoenergetskih delcev snovi in ​​antimaterije, ki obdajajo pulzarje, zagotavlja dragocen vpogled v njihovo vlogo pospeševalcev delcev. Odkritja znotraj MSH 15-52 osvetljujejo fascinantne mehanizme, ki delujejo v teh kozmičnih pojavih.

FAQ

1. Kaj je MSH 15-52?

MSH 15-52 je izjemna struktura v obliki roke v vesolju, za katero so značilni oblaki delcev energizirane snovi in ​​antimaterije.

2. Kako daleč je MSH 15-52 od Zemlje?

MSH 15-52 se nahaja približno 16,000 svetlobnih let od Zemlje.

3. Kako je NASA preučevala MSH 15-52?

NASA je uporabila Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), svoj najnovejši rentgenski teleskop, da je 15 dni natančno spremljala MSH 52-17 in zbrala ključne podatke o njegovem magnetnem polju.

4. Kaj je rentgenska polarizacija?

Polarizacija rentgenskih žarkov se nanaša na smer električnega polja rentgenskih žarkov, ki je določena z magnetnim poljem vira rentgenskih žarkov.

5. Kakšen je pomen intenzivnega rentgenskega curka v MSH 15-52?

Intenzivni curek rentgenskih žarkov v MSH 15-52 zagotavlja dragocene vpoglede v procese vbrizgavanja delcev in okoljskega oblikovanja pulsarjev.