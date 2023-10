NASA opozarja na možne posledice izbruha koronalne mase na Zemljo

NASA je izdala opozorilo, da bi lahko izbruh koronalne mase (CME), ki je posledica nedavnega sončnega dogodka, potencialno vplival na Zemljo v prihodnjih dneh. Sončna pega AR3467 je bila 16. oktobra priča izbruhu magnetne nitke, ki je sproščala izbruh energije v vesolje. Čeprav CME ni na smeri neposrednega trčenja z Zemljo, ima lahko vseeno vpliv zaradi svoje poti.

Sončne pege so začasni pojavi na sončni fotosferi, za katere so značilne nižje temperature in intenzivna magnetna aktivnost. Magnetni filamenti, ki so območja koncentrirane magnetne energije, povezujejo te sončne pege. Izbruh magnetnega filamenta povzroči CME, ki je ogromen izbruh sončnega vetra in magnetnih polj, ki se dvigajo nad sončno korono ali se sprostijo v vesolje.

NASA-in najnovejši model nakazuje, da bi CME zaradi izbruha sončne pege AR3467 lahko 19. oktobra zadal močan udarec na Zemljo, kar bi lahko povzročilo manjšo geomagnetno nevihto razreda G1. Nevihta razreda G1 velja za manjšo, vendar lahko še vedno povzroči motnje v satelitskih komunikacijah, manjša nihanja v električnih omrežjih in pojav čudovitega polarnega sija na višjih zemljepisnih širinah.

Čeprav ta CME, ki ni cilj, ni razlog za veliko skrb, NASA poudarja pomen rednega spremljanja sončnih aktivnosti. Nenehno spremljajo sonce z uporabo mreže sončnih observatorijev, pri čemer raziskujejo različne pojave od zunanje atmosfere sonca do njegove turbulentne površine. Prav tako se poglobijo v notranjost sonca z uporabo magnetnih in helioseizmičnih instrumentov. Misije, kot so Solar Dynamics Observatory, Solar Terrestrial Relations Observatory, Interface Region Imaging Spectrograph in druge, so del tega stalnega nadzora sonca.

