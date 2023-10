NASA bo izvedla vesoljsko lasersko demonstracijo na Mednarodni vesoljski postaji

By

NASA bo na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) izvedla prelomno tehnološko predstavitev vesoljskih laserjev. Namen predstavitve je preizkusiti izvedljivost uporabe laserske tehnologije za prenos terabajtov podatkov iz vesoljskih znanstvenih in raziskovalnih misij nazaj na Zemljo. To bo NASA-in prvi dvosmerni laserski komunikacijski rele od konca do konca, ki bo vesoljski agenciji omogočil integracijo laserskih komunikacij v svoja obstoječa vesoljska komunikacijska omrežja.

Predstavitev tehnologije vključuje opremljanje ISS z modulom, imenovanim ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal). Modul ILLUMA-T vključuje teleskop in dvoosni gimbal, ki omogoča sledenje satelitu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) v geosinhroni orbiti. Optični modul, velik približno kot mikrovalovna pečica, je del enote, primerljive s standardnim hladilnikom.

Predstavitev bo vključevala pošiljanje podatkov z ISS na satelit LCRD s hitrostjo 1.2 Gbps. Satelit LCRD bo nato podatke posredoval optičnim zemeljskim postajam v Kaliforniji ali na Havajih. Od tam bodo podatki poslani v operativni center misije LCRD v Novi Mehiki in končno posredovani ekipi za kopenske operacije ILLUMA-T v Nasinem centru za vesoljske polete Goddard v Marylandu.

Inženirji pri Goddardu bodo ovrednotili točnost in kakovost podatkov, ki se prenašajo s tem procesom prenosa od konca do konca. Uspeh demonstracije bi lahko vodil do integracije ILLUMA-T v ISS, kar bi znatno povečalo zmogljivost prenosa podatkov laboratorija v orbiti.

Trenutna komunikacija z ISS temelji na omrežju satelitov za sledenje in prenos podatkov (TDRS), ki za prenos podatkov uporablja radijske signale. Vendar bi lahko uporaba vesoljskih laserjev ponudila višje hitrosti prenosa podatkov in izboljšano komunikacijo za prihodnje vesoljske misije.

FAQ

1. Kakšen je namen NASA-ine vesoljske laserske demonstracije na Mednarodni vesoljski postaji?

NASA želi preizkusiti uporabo laserske tehnologije za prenos velikih količin podatkov iz vesoljskih znanstvenih in raziskovalnih misij nazaj na Zemljo.

2. Kaj je ILLUMA-T?

ILLUMA-T je kratica za Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal. To je modul, nameščen na Mednarodni vesoljski postaji za predstavitev vesoljskega laserja.

3. Kako bo potekal proces prenosa podatkov?

Modul ILLUMA-T na ISS bo prenašal podatke na satelit Laser Communications Relay Demonstration (LCRD). Satelit LCRD bo nato podatke posredoval optičnim zemeljskim postajam, ki jih bodo poslale v operativni center misije LCRD in na koncu skupini za kopenske operacije ILLUMA-T.

4. Kakšen je pomen te demonstracije?

Če bi bila uspešna, bi lahko integracija ILLUMA-T v ISS znatno povečala količino podatkov, ki se lahko prenašajo na vesoljsko postajo in iz nje, kar bi izboljšalo komunikacijske zmogljivosti za prihodnje vesoljske misije.

5. Kakšna je laserska komunikacija v primerjavi z obstoječimi radijskimi komunikacijskimi sistemi?

Laserska komunikacija lahko nudi višje hitrosti prenosa podatkov in izboljšano komunikacijo v primerjavi z radijskimi sistemi. Lahko bi spremenil vesoljske komunikacije in omogočil hitrejši in učinkovitejši prenos podatkov iz vesoljskih misij.

