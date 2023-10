Nasina misija Dragonfly: razkrivamo skrivnosti Saturnove lune Titan

NASA se odpravlja na izjemno misijo na Saturnovo luno Titan, vendar ne bo prečkala luninega površja kot njeni predhodniki. Namesto tega naj bi misija Dragonfly revolucionirala raziskovanje z dronom na jedrski pogon, zasnovanim za letenje skozi gosto Titanovo atmosfero, ki pokriva ogromne količine terena, o katerem tradicionalni roverji niti sanjati ne bi mogli. Nedavni krog testiranja v vetrovniku v raziskovalnem centru Langley v Virginiji nas je pripeljal korak bližje opazovanju neba Titana.

V tem prelomnem prizadevanju je NASA prepoznala potrebo po potrditvi sposobnosti Dragonflyja za krmarjenje po Titanovem edinstvenem okolju. Skupina strokovnjakov je izvedla natančne teste v vetrovniku, s čimer je premaknila meje zasnove in zmogljivosti drona. S simulacijo različnih pogojev letenja in izpostavitvijo drona atmosferskemu tlaku in gostoti zraka, kot je Titan, je NASA uspešno ocenila aerodinamično stabilnost in zmogljivost rotorja, ki sta ključnega pomena za uspeh Dragonflyja.

Ta dron naslednje generacije je inženirski čudež. Končna različica, ki bo predvidoma predstavljena leta 2027, bo po velikosti primerljiva z majhnim avtomobilom, kar bo omogočalo, da bo nosil nabor najsodobnejših instrumentov za preučevanje dih jemajočih lastnosti Titana. Dragonfly svojo zasnovo podeduje od »Earth Demonstrator Drone«, ki se, čeprav je za polovico manjši, ponaša z enako konfiguracijo dvojnega rotorja, ki ponuja izboljšano manevriranje in stabilnost v Titanovi gosti atmosferi.

Eden najbolj očarljivih vidikov Titana so njegovi ogromni rezervoarji tekočine, zaradi česar je poleg Zemlje edino znano nebesno telo, ki ima tako posebne značilnosti. Ti rezervoarji pa so sestavljeni iz tekočih ogljikovodikov zaradi Luninih nizkih temperatur. NASA želi razvozlati skrivnosti teh s prebiotično kemijo bogatih jezer in odkleniti globlje razumevanje možnosti za življenje zunaj našega planeta. Zmožnost Dragonflyja, da raziskuje Titanovo okolje z vzponom v nebo, predstavlja učinkovit pristop brez primere k raziskovanju planetov.

Medtem ko načrti za Dragonfly napredujejo, NASA še naprej ocenjuje potencialne nosilne rakete za to ambiciozno misijo. Čeprav ni bila sprejeta dokončna odločitev, lahko uspeh SpaceX-ove rakete Starship vpliva na izbor Nase. Za dosego Saturnovega sistema bo Dragonfly potreboval izjemno močno nosilno raketo. Ob predpostavki, da bo šlo vse po načrtih, se bo Dragonfly leta 2034 dotaknil Titanovega površja in s tem začel svojo vznemirljivo ekspedicijo, ki naj bi trajala tri do štiri leta.

Pogosta vprašanja:

V: Kako se Dragonfly razlikuje od prejšnjih misij na Titan?

O: Dragonfly je dron na jedrski pogon, ki lahko leti skozi Titanovo gosto atmosfero in ponuja večjo mobilnost v primerjavi z roverji na kolesih.

V: Kakšen je bil namen testiranja v vetrovniku v raziskovalnem centru Langley?

O: Testiranje v vetrovniku je NASI pomagalo oceniti aerodinamično zmogljivost Dragonflyja v različnih pogojih letenja, pri čemer je simulirala Titanovo atmosfero.

V: Zakaj je Titan zanimiva destinacija za znanstveno raziskovanje?

O: Titan je poleg Zemlje edino znano nebesno telo z rezervoarji tekočine na površini, kar ponuja priložnost za preučevanje prebiotične kemije in potencialno odkrivanje namigov o izvoru življenja.

V: Kdaj naj bi Dragonfly dosegel Titan?

O: Če bo šlo vse po načrtih, bo Dragonfly po izstrelitvi leta 2034 leta 2027 pristal na Titanu.

V: Kako naj bi Dragonfly izboljšal naše razumevanje zunajzemeljskih okolij?

O: Sposobnost kačjega pastirja, da leti, mu bo omogočila obsežnejše raziskovanje Titanovih edinstvenih lastnosti, kar nam bo omogočilo, da bomo izvedeli več o Luninem okolju, sestavi in ​​potencialu za bivanje.