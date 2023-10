Nova raziskava odkriva potencialno povezavo med pomanjkanjem spanja in debelostjo

V nedavni študiji, ki jo je izvedla skupina raziskovalcev, je bila odkrita potencialna povezava med pomanjkanjem spanja in debelostjo. Študija, ki je analizirala vzorce spanja in indeks telesne mase (ITM) več kot 1,000 posameznikov, je pokazala, da so tisti, ki stalno spijo manj kot sedem ur na noč, izpostavljeni večjemu tveganju za razvoj debelosti.

Debelost je že dolgo priznana kot velik problem javnega zdravja, s številnimi povezanimi zdravstvenimi tveganji, kot so bolezni srca in ožilja ter sladkorna bolezen. Vendar je bila povezava med spanjem in debelostjo manj jasna. Ta nova raziskava osvetljuje možno povezavo med obema.

Študija je pokazala, da so imeli posamezniki, ki so stalno spali manj kot sedem ur na noč, občutno višji ITM v primerjavi s tistimi, ki so spali sedem do devet ur na noč. Poleg tega je raziskava pokazala, da je pri teh posameznikih večja verjetnost, da bodo imeli nezdrave prehranjevalne navade in čez dan zaužili večje število kalorij.

Medtem ko natančen mehanizem, ki povezuje pomanjkanje spanja z debelostjo, še vedno preiskujejo, raziskovalci menijo, da je to morda posledica vpliva pomanjkanja spanja na hormonsko regulacijo in nadzor apetita. Prejšnje študije so pokazale, da lahko premalo spanja poruši ravnovesje hormonov, ki uravnavajo lakoto in sitost, kar povzroči povečan apetit in potencialno prenajedanje.

Ta nova raziskava poudarja pomen zadostnega spanja pri ohranjanju zdrave telesne teže in preprečevanju debelosti. Predlaga, da sta lahko vzpostavitev zdravih spalnih navad in dajanje prednosti zadostnemu spanju ključna dejavnika pri uravnavanju telesne teže.

Pomembno je omeniti, da ta študija vzpostavlja samo korelacijo med pomanjkanjem spanja in debelostjo, zato so potrebne nadaljnje raziskave za določitev vzročnosti in osnovnih mehanizmov. Vendar pa zagotavlja dragocene vpoglede v možni vpliv spanja na uravnavanje telesne teže in splošno zdravje.

Skratka, nedavna študija kaže na možno povezavo med pomanjkanjem spanja in debelostjo. Posamezniki, ki stalno spijo manj kot sedem ur na noč, imajo lahko večje tveganje za razvoj debelosti zaradi dejavnikov, kot sta motena hormonska regulacija in povečan apetit. Potrebne so nadaljnje raziskave, da bi raziskali vzročnost tega odnosa in opredelili posebne mehanizme. Kljub temu ta študija poudarja pomen dajanja prednosti ustreznemu spanju za ohranjanje zdrave telesne teže in splošnega dobrega počutja.

Viri:

– Matthew Phelan, Dailymail.Com, »Nove raziskave odkrivajo potencialno povezavo med pomanjkanjem spanja in debelostjo«