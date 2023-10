Raziskovanje izmuzljivega: Nasin teleskop IXPE razkriva magnetne skrivnosti ostanka supernove SN 1006

V prelomnem dosežku je Nasin teleskop Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) razkril skrite magnetne lastnosti slavnega ostanka supernove SN 1006. SN 6,500, ki leži približno 1006 svetlobnih let od Zemlje v ozvezdju Lupus, se odlikuje po najsvetlejši zabeleženi zvezdni dogodek v človeški zgodovini.

Z uporabo naprednih tehnik rentgenskih posnetkov je IXPE astrofizikom zagotovil priložnost brez primere, da se poglobijo v skrivnostno kraljestvo magnetnih polj. Dr. Ping Zhou, astrofizik na univerzi Nanjing v Jiangsuju na Kitajskem in glavni avtor nedavno objavljenega članka v The Astrophysical Journal, opisuje IXPE kot močno orodje, ki olajša raziskovanje magnetnih polj, ki so bila nekoč zaznana kot izmuzljiva. Skozi objektiv IXPE so raziskovalci odkrili, da imajo magnetna polja SN 1006 turbulentne lastnosti, hkrati pa ohranjajo urejeno strukturo.

Edinstven videz SN 1006 dodatno očara znanstvenike, saj odstopa od običajne zaobljene oblike, ki jo običajno opazimo pri drugih ostankih supernove. Zanimiva dvojna struktura in izraziti svetli robovi se kažejo v pasovih rentgenskih in gama žarkov. Raziskovalci verjamejo, da so te posebne značilnosti tesno povezane z usmerjenostjo magnetnega polja ostanka. Prevladujoča hipoteza trdi, da se udarni valovi, ki nastanejo med eksplozijo supernove, uskladijo z magnetnim poljem, kar jim omogoča učinkovitejše pospeševanje visokoenergijskih delcev.

Dr. Yi-Jung Yang, visokoenergijski astrofizik na Univerzi v Hong Kongu in soavtor prej omenjenega članka, ugotavlja, da so polarizacijske lastnosti, pridobljene iz spektralno-polarimetrične analize IXPE, tesno povezane s podatki, pridobljenimi iz drugih metodologij in X- observatoriji žarkov. Ta izjemna doslednost poudarja neomajno zanesljivost in robustne zmogljivosti IXPE.

Od svoje pomembne izstrelitve decembra 2021 je IXPE pozorno opazoval ostanke treh supernov: Cassiopeia A, Tycho in zdaj SN 1006. Vsako opazovanje predstavlja neprecenljivo priložnost za znanstvenike, da poglobijo svoje razumevanje izvora in temeljnih mehanizmov magnetnih polj, ki obkrožajo te nebesne zvezde. pojavov.

Razkritje, da ima SN 1006 višjo stopnjo polarizacije kot druga dva ostanka supernove, je osupnilo raziskovalce. Kljub temu vse tri ostanke povezuje skupna rdeča nit: njihova magnetna polja kažejo navzven od središča eksplozije. Ta skupna lastnost utira pot nadaljnjemu raziskovanju zanimive dinamike supernov in izboljšuje naše razumevanje ogromnega vesolja, v katerem prebivamo.

