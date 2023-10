CatSat: Revolucioniranje vesoljskega zaznavanja in komunikacij

By

Pred tridesetimi leti je naključni telefonski klic med pripravo čokoladnega pudinga sprožil idejo, ki bi spremenila vesoljsko zaznavanje in komunikacije. Christopher Walker, takrat mladi inženir, je odkril potencial zvitega plastičnega ovoja nad njegovim lončkom za puding, ko je povečal odsev žarnice nad glavo. Ta koncept je sčasoma pripeljal do razvoja velikega balonskega reflektorja (LBR), napihljive naprave, ki ustvarja široke zbirne odprtine z le delčkom teže tradicionalnih nastavljivih anten.

Zahvaljujoč financiranju iz Nasinega programa Innovative Advanced Concepts (NIAC), Walkerjeva vizija končno postaja resničnost. LBR spremeni del napihnjene krogle v parabolično anteno z aluminiziranjem dela notranje površine. Walker je s prototipom s premerom 33 čevljev (10 metrov), ki sta ga financirala NIAC in ameriški pomorski raziskovalni laboratorij, pokazal zmogljivosti LBR, ki presega velikost zaslonke Nasinega vesoljskega teleskopa James Webb.

Zasnova LBR rešuje izzive, s katerimi se soočajo tradicionalne reflektorske antene. Napihne se kot žoga za plažo in zagotavlja stabilno parabolično obliko krožnika brez potrebe po obsežni in zapleteni nastavljivi opremi. Poleg tega se lahko zloži v kompaktno prostornino, kar olajša izstrelitev in namestitev v vesolju.

Ena od pomembnih aplikacij te tehnologije je v hitrih komunikacijah. CatSat, CubeSat s 6 enotami, ki ga je razvil Freefall Aerospace v sodelovanju z NASA, Univerzo v Arizoni in Rincon Research Corporation, bo prikazal zmogljivosti napihljive antene v nizki zemeljski orbiti. Po namestitvi bo antena prenašala zemeljske fotografije visoke ločljivosti nazaj na Zemljo. Ta misija, ki je del NASA-ine pobude za izstrelitev CubeSat, prikazuje potencial za prihodnje lunarne, planetarne in globoko vesoljske misije z uporabo CubeSat.

Pogosta vprašanja:

Kaj je veliki balonski reflektor (LBR)?

LBR je napihljiva naprava, ki del napihnjene krogle spremeni v parabolično anteno. Ustvarja široke zbirne odprtine z le delčkom teže tradicionalnih nastavljivih anten.

Zakaj je LBR pomemben?

LBR rešuje izzive, s katerimi se soočajo tradicionalne reflektorske antene, kot sta velika teža in zapletena namestitev. Zagotavlja stabilno parabolično obliko krožnika brez potrebe po obsežni strojni opremi in se lahko zloži v majhno prostornino, kar olajša izstrelitev in namestitev v vesolje.

Kaj je CatSat?

CatSat je CubeSat s 6 enotami, ki bo prikazal zmogljivosti napihljive antene v nizki zemeljski orbiti. Nazaj na Zemljo bo pošiljal zemeljske fotografije visoke ločljivosti, kar bo pokazalo potencial za prihodnje misije z uporabo CubeSats.

Kdo je razvil CatSat in LBR?

CatSat je razvil Freefall Aerospace v sodelovanju z Naso, Univerzo v Arizoni in Rincon Research Corporation. Koncept LBR je uvedel Christopher Walker, ki je prejel sredstva iz Nasinega programa Innovative Advanced Concepts in ameriškega mornariškega raziskovalnega laboratorija.

Kako se LBR primerja s tradicionalnimi reflektorskimi antenami?

LBR ponuja lahko alternativo tradicionalnim reflektorskim antenam. Njegova napihljiva zasnova odpravlja potrebo po obsežnih in zapletenih mehanizmih za namestitev, zaradi česar je bolj vsestranski in lažji za namestitev v vesolju.

