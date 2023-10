Nova tehnologija napihljive antene bi lahko spremenila vesoljske komunikacije

Zahvaljujoč prizadevanjem inženirja Christopherja Walkerja in NASA-inega programa Innovative Advanced Concepts (NIAC) je na obzorju prelomna tehnologija v vesoljskem zaznavanju in komunikacijah. Walkerjeva ideja, znana kot veliki balonski reflektor (LBR), vključuje uporabo napihljivih sferičnih anten za ustvarjanje širokih zbirnih odprtin za vesoljske komunikacije. Koncept spremeni del notranje površine napihnjene krogle v parabolično anteno, ki omogoča zajem in prenos elektromagnetnega sevanja.

S podporo NIAC in donacijo ameriškega mornariškega raziskovalnega laboratorija je Walkerju uspelo razviti in prikazati LBR s premerom 33 čevljev, ki ga je v stratosfero odnesel ogromen balon. Ta tehnologija napihljive antene ponuja več prednosti pred tradicionalnimi velikimi reflektorskimi antenami. Izdelan iz tankoplastne strukture, se lahko LBR napihne v stabilno obliko parabolične posode brez potrebe po obsežni in zapleteni nastavljivi strojni opremi. Je tudi lahek in zložljiv, kar olajša shranjevanje in izstrelitev v vesolje.

Leta 2018 je Freefall Aerospace, podjetje, ki ga je soustanovil Walker, predstavilo potencial LBR z izvedbo testa na Nasinem stratosferskem balonu, ki je dosegel nadmorsko višino 159,000 čevljev. Naslednji korak za to tehnologijo je predstavitev hitre komunikacije v nizki zemeljski orbiti na krovu CubeSat, imenovanega CatSat. CatSat-ov napihljiv sistem za namestitev antene se bo postavil iz vsebnika in začel prenašati fotografije Zemlje v visoki ločljivosti.

Ta inovativna tehnologija napihljive antene odpira vrata prihodnjim vesoljskim misijam z uporabo CubeSats, z aplikacijami, ki segajo od raziskovanja Lune do misij v globoko vesolje. Potencial za uporabo CubeSats, opremljenih z napihljivimi antenami, bi lahko znatno razširil zmogljivosti in možnosti za vesoljske komunikacije.

Vir: NASA