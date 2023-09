NASA simulira vpogled v našo galaksijo v gravitacijskih valovih

Astronomi so uporabili simulirane podatke, da bi zagotovili vizualizacijo neba, kot bi bilo videti v gravitacijskih valovih, in ponudili nov pogled na našo galaksijo. Gravitacijski valovi so kozmično valovanje v prostoru-času, ki ga ustvarjajo predmeti v orbiti, in vesoljski observatoriji, ki naj bi se začeli v naslednjem desetletju, bodo močno izboljšali naše razumevanje teh pojavov.

Zemeljski observatoriji so od leta 2015 zaznali približno sto dogodkov, ki predstavljajo združitve črnih lukenj z zvezdno maso, nevtronskih zvezd ali obojega. Ti signali so kratkotrajni, visokofrekvenčni dogodki, ki se lahko pojavijo kjer koli na nebu in izvirajo iz virov zunaj naše galaksije. Vendar pa je v Rimski cesti veliko binarnih sistemov, ki vsebujejo tudi kompaktne objekte, kot so bele pritlikavke, nevtronske zvezde in črne luknje v tesnih orbitah.

Za opazovanje teh ultrakompaktnih dvojnih datotek (UCB) je potreben vesoljski observatorij, ker imajo njihovi gravitacijski valovi frekvence prenizke za zemeljske detektorje. Prihajajoča laserska interferometrska vesoljska antena (LISA), skupna misija Nase in Evropske vesoljske agencije (ESA), naj bi zaznala več deset tisoč UCB. Odkrivanje več UCB je eden glavnih ciljev LISA.

Raziskovalci so razvili tehniko za združevanje simuliranih podatkov pričakovane porazdelitve in signalov gravitacijskih valov iz UCB, da bi ustvarili pogled celotnega neba na našo galaksijo. Ta slika je podobna pogledu celotnega neba v vidni, infrardeči ali rentgenski svetlobi. Vizualizacija ponuja vpogled v edinstveno perspektivo, ki jo ponujajo gravitacijski valovi pri opazovanju vesolja. Upamo, da bodo prihodnje različice te slike narejene z uporabo resničnih podatkov LISA.

Ta študija, objavljena v The Astronomical Journal, prikazuje potencial gravitacijskih valov kot novega orodja za preučevanje vesolja. Z vključitvijo podatkov iz vesoljskih observatorijev za gravitacijske valove, kot je LISA, lahko astronomi pridobijo dragocene vpoglede v naravo binarnih sistemov in dinamiko objektov v naši galaksiji.

Viri:

– Astronomski vestnik (2023). DOI: 10.3847/1538-3881/acd3f1

– Nasin Goddard Space Flight Center