Skrivnostna slika iz vesolja znova očara znanstvenike

By

Osupljiva slika, ki jo je posnela Nasina misija Juno, je pritegnila pozornost znanstvenikov po vsem svetu. 7. septembra 2023 je Juno posnel fotografijo območja v Jupitrovi severni regiji, znanega kot Jet N7. Slika prikazuje očarljiv prikaz oblakov in neviht, kar znanstvenike spodbudi, da se poglobijo v preučevanje značilnosti.

Državljanski znanstvenik Vladimir Tarasov je bil odgovoren za ustvarjanje slike iz instrumenta Juno z uporabo podatkov, prejetih, ko je bilo vesoljsko plovilo približno 4,800 milj nad Jupitrovimi oblaki. Čeprav ta nebesna fotografija spominja na obraz z očmi, nosom in usti, NASA to zaznavo pripisuje pojavu, imenovanemu pareidolija. Pareidolija je težnja, da ljudje zaznavajo prepoznavne vzorce, kot so obrazi, v naključnih vizualnih dražljajih.

Čeprav je ta nedavna slika povzročila razburjenje v znanstveni skupnosti, nikakor ni prvič, da je NASA posnela sliko, ki spominja na obraz planeta. Leta 1976 je Nasino vesoljsko plovilo Viking 1 znamenito fotografiralo »Obraz na Marsu«. Sprva je izrezovanje oči, nosu in ust na planetu sprožilo spletke, vendar je kasnejša analiza pokazala, da gre zgolj za iluzijo, ki so jo povzročile naravne geološke formacije.

Kljub tem razlagam nesporna privlačnost teh obrazov podobnih formacij še naprej očara tako znanstvenike kot širšo javnost. Takšne slike nas spominjajo na kompleksnost in lepoto našega vesolja ter spodbujajo k nadaljnjemu raziskovanju in razmišljanju.

FAQ

Kaj je pareidolija?

Pareidolija je psihološki pojav, pri katerem ljudje zaznavajo znane vzorce, kot so obrazi, v nepovezanih ali naključnih dražljajih.

Kaj je bil "Obraz na Marsu"?

»Obraz na Marsu« se nanaša na sliko, ki jo je leta 1 posnelo Nasino vesoljsko plovilo Viking 1976. Fotografija je navidezno prikazovala obraz z očmi, nosom in usti na površini Marsa. Vendar pa je nadaljnja analiza ugotovila, da gre za iluzijo, ki so jo ustvarile naravne geološke značilnosti.

Ali znanstveniki verjamejo, da je nedavna slika Jupitra pravi obraz?

Ne, znanstveniki pripisujejo videz obraza na nedavni sliki Jupitra pareidoliji. Za ljudi je naravna težnja, da interpretirajo znane oblike in vzorce, tudi če ne obstajajo.