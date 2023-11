Nova raziskovalna misija: Lucyjino potovanje za odkrivanje skrivnosti našega sončnega sistema

By

Nasina misija Lucy se podaja na prelomno prizadevanje za raziskovanje skrivnosti asteroidov našega sončnega sistema. To neverjetno vesoljsko plovilo je pred kratkim poslalo svoje prve slike od blizu, kar je pomemben mejnik na njegovem potovanju. Primarni cilj misije je raziskati trojanske asteroide, skupino nebesnih teles, ki krožijo okoli Jupitra, za katere se domneva, da so neokrnjeni ostanki zgodnjih gradnikov planetov sončnega sistema.

Da bi zagotovila uspeh misije, je vesoljsko plovilo Lucy naredilo ovinek do svojega prvega cilja, fascinantnega asteroida z imenom Dinkinesh. Nepričakovano se je Dinkinesh razkril kot binarni sistem, sestavljen iz manjšega asteroida, ki kroži okoli večjega. To razkritje prikazuje odpornost in prilagodljivost sledilnega sistema vesoljskega plovila, saj je brezhibno posnel osupljive slike binarnih asteroidov.

1. novembra je NASA delila te izjemne slike, ki razkrivajo binarne asteroide v vsem njihovem sijaju. Večji asteroid meri približno pol milje (790 metrov) v širino, medtem ko se manjši v premeru razteza okoli 0.15 milje (220 metrov).

Misija Lucy je primerno poimenovana po znamenitem fosiliziranem človeškem okostju Lucy, ko se odpravi na svoje potovanje skozi sončni sistem. V nasprotju z drugimi vesoljskimi plovili bo Lucy ves čas raziskovanja trojanskih asteroidov ohranjala svojo neverjetno hitrost okoli 10,000 mph. Ti asteroidi služijo kot ohranjeni ostanki zgodnjega sončnega sistema, kar znanstvenikom omogoča pridobitev dragocenih vpogledov v nastanek planetov.

Med vsakim srečanjem s trojanskim asteroidom bo Lucy uporabila svoje napredne kamere in spektrometer za preučevanje sestave, mase in geološke zgodovine teh starodavnih kamnin. Znanstveniki upajo, da bodo odkrili ključne informacije o ledeni naravi Trojan in analizirali njihove razlike. Nekateri Trojanci kažejo presenetljivo podobnost z oddaljenimi predmeti, ki jih najdemo na zunanji strani našega sončnega sistema.

S poglabljanjem v skrivnosti trojanskih asteroidov bo Lucyina misija prispevala k celovitemu razumevanju izvora našega planeta. Trojanci imajo ključ do razkritja očarljive zgodbe o Zemlji in njenih sosednjih planetih. Ta ambiciozen podvig se bo nadaljeval z Lucyinim naslednjim srečanjem z asteroidom, načrtovanim za leto 2025, ko se bo približal vesoljski skali Donaldjohanson. Končni dosežek misije je raziskovanje šestih trojancev, ki naj bi se pojavili leta 2027.

Pridružite se nam, ko se podajamo na to izjemno potovanje raziskovanja in odkrivanja brez primere. Skrivnosti našega sončnega sistema čakajo na razkritje, asteroid za asteroidom.

