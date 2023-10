Nasina sonda Juno se približa Jupitrovi luni Io in posname osupljive slike

Nasina sonda Juno, ki trenutno kroži okoli Jupitra, se postopoma približuje Jupiterjevi luni Io, za katero je znano, da je najbolj vulkansko aktiven svet v našem sončnem sistemu. Na svojem 55. potovanju okoli Jupitra se je Juno približala le 7,270 milj Iovega površja in posnela nekaj najjasnejših slik lune, kar jih je bilo kdaj.

Slike razkrivajo temne lise, ki kažejo na tokove lave, vulkane, ki se dvigajo z luninega površja, in potencialne vulkanske oblake, ki pihajo v vesolje. Te poglede so obdelali profesionalni in amaterski slikovni procesorji, od katerih nekateri delajo za Naso ali sorodne vesoljske raziskovalne programe.

Scott Bolton, glavni raziskovalec misije Juno, je izjavil, da se bo vesoljsko plovilo še bolj približalo Io med svojimi naslednjimi prehodi decembra in januarja 2024. Ta bližina bo omogočila podrobnejša opazovanja in zbiranje podatkov.

Intenzivna vulkanska aktivnost na Iu je posledica njegovih nenehnih gravitacijskih interakcij z Jupitrom in sosednjima lunama Evropa in Ganimed. Io doživlja nenehno raztezanje in stiskanje, kar vodi do ustvarjanja lave, ki jo vidimo, kako izbruhne iz njenih številnih vulkanov.

Medtem ko Io sam ni primeren za življenje, znanstvenike še posebej zanima raziskovanje bližnje lune Evropa. Verjame se, da ima Evropa pod svojo ledeno lupino slano morje, zaradi česar je potencialna kandidatka za gostovanje današnjih okolij, primernih za življenje zunaj Zemlje.

Leta 2024 Nasa načrtuje izstrelitev vesoljskega plovila Europa Clipper, ki bo opravilo podrobno izvidovanje Jupitrove lune Evropa. Sonda bo raziskala, ali bi lahko v Evropi obstajali pogoji, primerni za življenje.

Vir: NASA