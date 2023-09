Največji vzorec asteroida doslej: Nasin Osiris-Rex dokončal svojo nalogo

Nasino vesoljsko plovilo Osiris-Rex naj bi dostavilo največji vzorec asteroida doslej in s tem zaključilo sedemletno misijo. V nedeljo bo vesoljsko plovilo preletelo Zemljo in odvrglo vsaj polno ruševin, ki jih je pograbilo z asteroida Bennu. Vzorčna kapsula bo s padalom skočila v puščavo Utah, medtem ko se matična ladja oddalji, da bi raziskala drug asteroid.

Znanstveniki pričakujejo, da bodo iz Bennuja pridobili približno pol funta (250 gramov) kamenčkov in prahu, kar je bistveno več od majhne količine, ki jo je Japonska zbrala z dveh drugih asteroidov. Ti vzorci asteroidov delujejo kot ohranjene časovne kapsule, ki zagotavljajo dragocen vpogled v nastanek našega sončnega sistema in izvor življenja na Zemlji.

Osiris-Rex, ki je bil izstreljen leta 2016, je prispel v Bennu leta 2018 in dve leti preučeval asteroid, preden je poskušal zbrati vzorce. Med zbiranjem vzorcev je vesoljsko plovilo naletelo na nekaj izzivov, vključno z zagozdenim pokrovom, zaradi katerega se je nekaj zbranega materiala razlilo v vesolje. Kljub temu so bili preostali vzorci uspešno zavarovani v kapsuli.

Bennu, odkrit leta 1999, naj bi bil ostanek večjega asteroida, ki je trčil v drug vesoljski kamen. Široko meri približno eno tretjino milje in je prekrito s črnim razgibanim terenom, polnim balvanov. S preučevanjem Bennuja od blizu znanstveniki upajo, da bodo pridobili dragocene informacije, ki bi lahko pomagale razviti strategije za odvrnitev asteroida, če bo njegova pot v prihodnosti predstavljala nevarnost za Zemljo.

Osiris-Rex bo izpustil vzorčno kapsulo z razdalje 63,000 milj in štiri ure pozneje bo pristala na poligonu za testiranje in usposabljanje v Utahu. Kapsula, široka skoraj 3 čevlje in visoka 1.6 čevljev, se bo spustila s hitrostjo 27,650 mph, preden jo bo padalo upočasnilo za nežen pristanek. Ko bodo kapsulo pridobili, jo bodo prepeljali v Nasin vesoljski center Johnson v Houstonu na analizo.

Ta misija zaznamuje Nasino tretjo vrnitev vzorcev iz globokega vesolja, s prejšnjimi misijami, ki so z asteroidov pridobivale delce sončnega vetra, kometni prah in mikroskopska zrnca. Agencija namerava javno razkriti vsebino vzorca Bennu 11. oktobra. To jesen bo NASA začela še dve asteroidni misiji, s čimer bo še dodatno izboljšala naše razumevanje teh nebesnih teles in njihovega pomena pri preučevanju našega sončnega sistema.

Viri:

– The Associated Press

– NASA