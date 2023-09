Nasino vesoljsko plovilo Osiris-Rex je pripravljeno dostaviti največji vzorec doslej z asteroida

V vznemirljivem zaključku sedemletnega iskanja naj bi Nasino vesoljsko plovilo Osiris-Rex v nedeljo preletelo Zemljo in odložilo kapsulo z vzorcem, ki vsebuje vsaj polno ruševin, zbranih z asteroida Bennu. To bo največji vzorec, ki so ga kdaj pridobili z asteroida, pri čemer znanstveniki pričakujejo, da bodo pridobili približno pol funta (250 gramov) kamenčkov in prahu. To je bistveno več od količine, ki jo je Japonska prinesla nazaj z dveh drugih asteroidov.

Asteroid Bennu, odkrit leta 1999, naj bi bil ostanek večjega asteroida, ki je trčil v drug vesoljski kamen. Široko je približno eno tretjino milje in ima črno, razgibano površino, polno balvanov. Znanstveniki verjamejo, da Bennu vsebuje ostanke iz zgodnjega sončnega sistema, ki zagotavljajo dragocen vpogled v izvor Zemlje in življenja samega.

Osiris-Rex je svojo misijo začel leta 2016 in prispel v Bennu leta 2018. Po skrbnem preučevanju asteroida dve leti se je vesoljsko plovilo na kratko dotaknilo njegove površine in z vakuumom posesalo prah in kamenčke. Vendar se je pokrov zbiralnika vzorcev zataknil, kar je povzročilo, da se je nekaj kamnov izgubilo v vesolju. Natančna količina materiala v vzorčni kapsuli bo znana šele, ko jo odprete.

Vzorčna kapsula bo izpuščena iz Osiris-Rexa štiri ure pred dotikom v puščavi Utah. Po spustu s padalom bodo kapsulo odpeljali v čisti laboratorij v Nasinem vesoljskem centru Johnson v Houstonu, da bi preprečili navzkrižno kontaminacijo. Z vzorci se bo skrbno ravnalo v posebnih čistih prostorih, da se prepreči morebitna kontaminacija. NASA namerava vsebino vzorca javno razkriti 11. oktobra.

Ta misija je del tega, kar NASA imenuje "asteroidna jesen", z več mejniki, povezanimi z asteroidi. Ti vključujejo izstrelitev vesoljskega plovila Psyche, ki bo preučevalo kovinski asteroid, 5. oktobra, in srečanje vesoljskega plovila Lucy z asteroidom v glavnem asteroidnem pasu 1. novembra. Te misije bodo prispevale k našemu razumevanju asteroidov in zgodnji sončni sistem.

To je Nasina tretja misija vrnitve vzorcev iz globokega vesolja, prejšnje misije pa so vračale delce sončnega vetra in kometni prah. Japonska je leta 2010 prav tako uspešno vrnila vzorce z asteroida. Ti vzorci služijo kot časovne kapsule iz zgodnjih dni našega osončja in zagotavljajo dragocen vpogled v naš kozmični izvor.

