Nasino vesoljsko plovilo Osiris-Rex se vrača z vzorcem asteroida

Nasino vesoljsko plovilo naj bi v ponedeljek na Zemljo dostavilo svoj največji vzorec asteroida doslej. Vesoljsko plovilo Osiris-Rex bo odvrglo vsaj polno ruševin, ki jih je zbralo z asteroida Bennu, in s tem označilo konec sedemletne misije. Znanstveniki predvidevajo, da bodo prejeli približno 250 g kamenčkov in prahu, kar je bistveno več kot prejšnje misije vzorcev asteroidov. Ti vzorci veljajo za časovne kapsule iz zgodnjega sončnega sistema in lahko pomagajo raziskovalcem razumeti izvor Zemlje in življenja samega.

Misija Osiris-Rex je na poti doživela številne izzive, vključno z zataknjenim pokrovom, zaradi katerega so se nekateri vzorci razlili v vesolje. Vendar je vesoljsko plovilo uspelo pridobiti dovolj materiala za analizo. Bennu, asteroid, ki ga je obiskalo vesoljsko plovilo, naj bi vseboval ostanke nastanka sončnega sistema pred 4.5 milijarde let. Ta misija je znanstvenikom omogočila, da Bennuja preučijo od blizu in zberejo dragocene podatke, ki bi lahko pomagali pri strategijah odklona, ​​če bi asteroid v prihodnosti predstavljal grožnjo Zemlji.

Vzorčna kapsula bo izpuščena iz vesoljskega plovila Osiris-Rex, ki bo nato nadaljevalo z raziskovanjem drugega asteroida. Kapsula bo vstopila v Zemljino atmosfero in padla v puščavo Utah, kjer jo bodo prepeljali v čisti laboratorij v Nasinem vesoljskem centru Johnson na analizo. Laboratorij bo omejen na ravnanje samo z ruševinami Bennu, da bi preprečili navzkrižno kontaminacijo. NASA namerava 12. oktobra javno razkriti bogastvo asteroida.

Ta misija je del tega, kar NASA imenuje "asteroidna jesen", z več misijami na asteroide, ki bodo potekala to jesen. Po misiji Osiris-Rex se bo izstrelilo drugo vesoljsko plovilo Psyche, ki bo preučevalo kovinski asteroid. Nasino vesoljsko plovilo Lucy se bo prav tako srečalo s svojim prvim asteroidom, preden se bo podalo na ogled trojanskih asteroidov, ki krožijo okoli Jupitra.

Vir: Associated Press

Opredelitve:

– Vesoljsko plovilo Osiris-Rex: Nasino vesoljsko plovilo, ki je bilo izstreljeno leta 2016 z namenom zbiranja vzorcev z asteroida Bennu.

– Bennu: asteroid, ki so ga odkrili leta 1999 in naj bi vseboval ostanke iz zgodnjega sončnega sistema.

– Asteroidna jesen: vzdevek jesenske sezone 2020, med katero potekajo številne misije na asteroide.

– NASA: Nacionalna uprava za aeronavtiko in vesolje, vladna agencija Združenih držav, ki je odgovorna za državni civilni vesoljski program.

Viri:

