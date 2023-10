Opozorilo o sončni nevihti: potencial za intenzivno sončno nevihto

By

Nedavna sončna nevihta, ki se je zgodila 18. oktobra, nam je dala vpogled v osupljive aurore, ki jih lahko vidimo, ko Zemljo prizadene koronalni izmet mase (CME). Vendar pa zdaj obstaja možnost, da bi se veliko bolj intenziven CME usmeril naravnost proti Zemlji, kar bi lahko sprožilo močno sončno nevihto danes ali jutri.

Te informacije prihajajo iz Nasinega sončnega in heliosferskega observatorija, analizirala pa jih je fizičarka za vesoljsko vreme dr. Tamitha Skov. Skov je delil podrobno 5-dnevno napoved za sončne nevihte ta teden, kar kaže na možnost zaporednih neviht.

Po besedah ​​dr. Skova obstaja 65-odstotna verjetnost za večjo sončno nevihto danes, z veliko možnostjo manjše nevihte, ki lahko povzroči polarni sij. Jutri obstaja 50-odstotna verjetnost hude sončne nevihte, ki bi lahko dosegla razred G2 in potencialno vplivala na majhne satelite, mobilna omrežja in občutljivo elektroniko na Zemlji.

Pomembno je omeniti, da je tveganje za srednje zemljepisne širine relativno manjše, s 30-odstotno možnostjo manjših neviht danes in 15-odstotno možnostjo jutri. Kljub temu je treba upoštevati previdnostne ukrepe za zagotovitev varnosti elektronskih naprav.

Nasin solarni in heliosferski observatorij (SOHO) je satelit, ki preučuje sonce in njegove učinke na sončni sistem. SOHO, opremljen z 12 znanstvenimi instrumenti, zajema slike sončne korone, meri njena magnetna polja in hitrost ter opazuje šibko korono okoli nje.

Ker še naprej spremljamo te sončne nevihte, je ključnega pomena, da ste na tekočem z najnovejšimi napovedmi in sprejmete potrebne varnostne ukrepe, če živite na območju, ki ga lahko prizadene intenzivna sončna aktivnost.

Viri:

– NASA Solar and Heliospheric Observatory (SOHO)

– Dr. Tamitha Skov, fizičarka za vesoljsko vreme