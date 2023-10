'Nebesna simfonija': Nasin teleskop Hubble razkriva očarljivo nastajanje zvezd v Aquili

By

NASA je ujela očarljiv utrinek nebesne simfonije, ki se odvija v globinah vesolja. Nedavna slika, ki jo je posnela širokokotna kamera 3 Hubblovega teleskopa, prikazuje osupljivo zvezdno formacijo, ki jo spremlja tekoči protozvezdni curek v ozvezdju Aquila, ki se nahaja približno 7,200 svetlobnih let od Zemlje.

Očarljiv spektakel ne predstavlja le estetskega užitka, temveč ponuja tudi dragocen vpogled v obseg ionizacije v curkih, ki izhajajo iz protozvezde. Ionizacija se pojavi, ko atomi in molekule pridobijo električni naboj zaradi intenzivne energije v njihovem okolju, kar povzroči izgubo elektronov.

V tem nebesnem gledališču so protozvezdni curki v središču pozornosti, ki sproščajo kolimirane žarke snovi iz mladih zvezd, znanih kot protozvezde. »Galaksije, ki se združujejo«: Nasin teleskop Hubble deli osupljivo sliko dveh galaksij, ki se združujeta, 350 milijonov svetlobnih let od Zemlje. S kolimacijo se snov izloči v vzporedni smeri in oblikuje steber podobno obliko, ki očara tako opazovalce kot znanstvenike.

Ta izjemna fotografija služi kot dokaz lepote in veličine vesolja. S preučevanjem takšnih zvezdnih formacij lahko astronomi razkrijejo zapletene procese, ki se dogajajo v protozvezdnih curkih, in osvetlijo mehanizme, ki poganjajo rojstvo in razvoj zvezd.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je protozvezdni curek?

O: Protozvezdni curek je kolimiran žarek snovi, ki ga izvrže mlada zvezda, imenovana protozvezda.

V: Kaj pomeni ionizacija?

O: Ionizacija se nanaša na proces, v katerem atomi in molekule pridobijo električni naboj zaradi visokoenergetskega okolja, v katerem so, kar povzroči izgubo elektronov.

V: Kako daleč je nastanek zvezd v Aquili?

O: Nastajanje zvezd se nahaja približno 7,200 svetlobnih let od Zemlje.