NASA objavila podrobne slike Jupitrove lune Io in odkrila novo značilnost Jupitrove atmosfere

NASA je razkrila podrobne slike Ia, ene od približno 90 Jupitrovih lun, ki jih je posnela sonda Juno med nedavnim preletom. Io je znan kot najbolj vulkansko aktiven svet v Osončju, s stotinami vulkanov, ki prekrivajo njegovo površje. Te vulkanske izbruhe je mogoče opazovati z Zemlje z velikimi teleskopi, na površini lune pa so celo jezera staljene silikatne lave.

Slike sonde Juno prikazujejo vrtinčasto površino Io, poudarjeno z velikimi lisami staljene rdeče barve. Io doživlja gravitacijsko vlečenje vrvi med Jupitrom in njegovima dvema lunama, Evropo in Ganimedom, kar ima za posledico nenehno raztezanje in stiskanje. Ta dejanja naj bi bila povezana s pogostimi izbruhi številnih vulkanov. Decembra se bo Juno vrnila, da bi opazovala Io na bližji razdalji le 1,500 kilometrov nad njenim površjem.

Poleg slik Ia je NASA prišla do prelomnega odkritja o Jupitrovi atmosferi. Z uporabo podatkov iz teleskopa James Webb NIRCam so raziskovalci identificirali hiter reaktivni tok, ki se razteza čez 4,800 kilometrov tik nad Jupitrovim ekvatorjem. Ta reaktivni tok potuje z impresivno hitrostjo 515 kilometrov na uro, kar je dvakrat več od trajnih vetrov 5. kategorije na Zemlji. Ta najdba, ki se nahaja v spodnji stratosferi planeta, osvetljuje turbulentno naravo Jupitrove atmosfere.

Slike Jupitra se zdijo drugačne od znanih temno oranžnih in kremnih tonov. Te slike so bile posnete z uporabo NIRCam in instrumenta Mid-InfraRed, ki zajema infrardeče valovne dolžine od 0.6 do 28 mikronov. Z blokiranjem svetlobe svetlejšega predmeta so astronomi lahko ujeli temnejše predmete okoli njega. Vsaka slika je bila posneta z različnimi filtri za zajemanje različnih valovnih dolžin, plasti teh slik pa so bile združene, da bi ustvarili končno barvno sliko.

Na teh slikah svetle bele lise in črte predstavljajo višinske vrhove oblakov kondenziranih konvektivnih neviht, medtem ko rdeči deli prikazujejo aurore, ki se raztezajo nad severnim in južnim polom planeta.

