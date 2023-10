Nasin teleskop Hubble razkriva osupljivo sliko trkajočih se galaksij, oddaljenih milijone svetlobnih let

NASA je pred kratkim objavila očarljivo sliko, ki jo je posnel teleskop Hubble in prikazuje dve združujoči se galaksiji, ki sta od Zemlje oddaljeni približno 350 milijonov svetlobnih let. Slika, polna živahnih barv in kozmične lepote, nam daje vpogled v dinamično in kaotično naravo našega prostranega vesolja.

Na tej osupljivi sliki smo lahko priča veličastnemu prizoru dveh galaksij, ki trčita druga v drugo. Gravitacijske sile v tem nebesnem plesu so povzročile spektakularen prikaz vrtinčenja plina, prahu in neštetih zvezd. Ko galaksije trčijo, se njihove strukture popačijo in preoblikujejo, kar ustvarja nebesni spektakel, ki je resnično osupljiv.

Sposobnost Hubblovega teleskopa, da ujame takšne trenutke s tako osupljivimi podrobnostmi, je dokaz njegove izjemne tehnologije ter predanih znanstvenikov in inženirjev, ki stojijo za njo. Ta slika služi kot opomin na neverjeten napredek pri raziskovanju vesolja in našem razumevanju vesolja.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je galaksija?

O: Galaksija je velika zbirka zvezd, planetov, plina, prahu in drugih nebesnih teles, ki jih povezuje gravitacija. Prihajajo v različnih oblikah in velikostih, od spiralnih galaksij, kot je Rimska cesta, do nepravilnih in eliptičnih galaksij.

V: Kaj povzroča trčenje galaksij?

O: Galaksije lahko trčijo, ko jih gravitacijske sile vlečejo eno proti drugi. Ti trki so lahko posledica naključnih srečanj ali posledica širjenja vesolja.

V: Kako Hubblov teleskop zajema slike?

O: Teleskop Hubble zajema slike s svojim naprednim optičnim sistemom, ki vključuje kamere visoke ločljivosti in natančne instrumente. Kroži nad Zemljino atmosfero, kar mu omogoča zajemanje jasnih in podrobnih slik nebesnih teles brez popačenja, ki ga povzročajo atmosferske turbulence.

Vir: NASA (https://www.nasa.gov/)