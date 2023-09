Nasino vesoljsko plovilo bo dostavilo največji vzorec asteroida doslej

Nasino vesoljsko plovilo OSIRIS-REx naj bi v nedeljo na Zemljo dostavilo največji vzorec, ki je bil kdaj zbran z asteroida. Po sedemletni misiji bo vesoljsko plovilo odvrglo vsaj polno ruševin, ki jih je pograbilo z asteroida Bennu. Pričakuje se, da bo ta vzorec tehtal približno 250 g (0.5 lb) kamenčkov in prahu, kar je bistveno več od čajne žličke, ki jo je Japonska prinesla nazaj z dveh drugih asteroidov.

Ta dostava je pomemben mejnik v raziskovanju vesolja, saj nobena druga država ni uspešno pridobila kosov asteroidov. Te ohranjene časovne kapsule iz zgodnjega sončnega sistema vsebujejo dragocene informacije o izvoru Zemlje in življenja. S preučevanjem teh vzorcev asteroidov želijo znanstveniki pridobiti vpogled v procese, ki so privedli do nastanka našega planeta.

Vesoljsko plovilo OSIRIS-REx je leta 1 začelo svojo 2016 milijardo dolarjev vredno misijo in leta 2018 doseglo Bennu. Dve leti je letelo okoli asteroida in iskalo najboljše mesto za zbiranje vzorcev. Leta 2020 se je vesoljsko plovilo uspešno dotaknilo površine Bennuja in uporabilo vakuum za sesanje prahu in kamenčkov. Nekaj ​​materiala je ušlo v vesolje zaradi zagozdenega pokrova, preostali vzorci pa so bili zavarovani v kapsuli.

Bennu, odkrit leta 1999, je širok približno pol kilometra in naj bi bil ostanek veliko večjega asteroida. Njegovo grobo črno površje je prekrito z balvani in znanstveniki verjamejo, da so na njem ostanki iz nastanka sončnega sistema pred 4.5 milijarde let. Predstavlja tudi potencialno nevarnost za Zemljo, saj se lahko leta 2182 približa dovolj, da trči v naš planet. Študija Bennuja bo prispevala k našemu razumevanju možnih metod za odvračanje takšnih asteroidov, če bo potrebno.

Ob prihodu bo vzorčna kapsula izpuščena iz vesoljskega plovila OSIRIS-REx in padala v puščavo Utah. Nato ga bodo prepeljali v Nasin vesoljski center Johnson v Houstonu za analizo. Z vzorci bodo ravnali po strogih protokolih, da bi se izognili kontaminaciji, in jih bodo preučevali v namenskem laboratoriju v centru.

Poleg misije OSIRIS-REx ima NASA še dve tekoči asteroidni misiji. Ti misiji, Psyche in Lucy, bosta prispevali k našemu razumevanju nastanka in sestave asteroidov. Nasina zmožnost pridobivanja in preučevanja teh dragocenih vzorcev asteroidov nam omogoča, da razkrijemo skrivnosti našega sončnega sistema in izvora življenja na Zemlji.

(Viri: NASA, ABC News)