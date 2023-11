Potencialno uničujoč asteroid, ki se približuje Zemlji: 2007 FT3

By

Znanstveniki pri Nasi so nedavno identificirali asteroid z imenom 2007 FT3, ki bi lahko v bližnji prihodnosti predstavljal nevarnost za Zemljo. Čeprav to ni prvič, da je NASA odkrila takšen predmet, poudarja stalno pozornost, ki je potrebna pri sledenju asteroidom blizu Zemlje (NEA) in kometom blizu Zemlje (NEC), ki lahko povzročijo znatno škodo, če jih ne nadzorujemo.

2007 FT3 je bil prvič opazovan leta 2007, vendar so astronomi kmalu zatem izgubili sled njegovi poti. Z opazovalnim lokom le 1.2 dni ciljna opazovanja niso uspela odkriti asteroida in ostal je neviden do zdaj. Morebiten ponovni pojav 2007 FT3 je sprožil zaskrbljenost glede njegovega vpliva na Zemljo.

Po podatkih NASA ima 2007 FT3 približno 0.0000087 odstotkov (ali 1 od 11.5 milijona) možnosti, da bo udaril v Zemljo oktobra 2024. Obstaja tudi ločena možnost trka marca 2024, z verjetnostjo 0.0000096 odstotkov (ali 1 od 10 milijon). V obeh scenarijih bi lahko asteroid sprostil energijo, enakovredno detonaciji 2.6 milijarde ton TNT.

Medtem ko bi oba možna vpliva povzročila znatno regionalno uničenje, stopnja škode ne bi bila globalno katastrofalna. NASA napoveduje, da bo 2007 FT3 najverjetneje udaril 5. oktobra 2024, vendar obstajajo tudi drugi približujoči se asteroidi, kot je 29075 (1950 DA), ki bi lahko povzročili podobno opustošenje.

Pomembno je omeniti, da Nasin Center za študije objektov blizu Zemlje (CNEOS) nenehno sledi znanim NEA in spremlja njihove trajektorije. Namen tega nenehnega prizadevanja je odkriti morebitne grožnje in oblikovati ustrezne metode za preprečitev kakršnih koli katastrofalnih trkov. Medtem ko je verjetnost, da bi asteroid trčil v Zemljo, še vedno nizka, znanstveniki ostajajo budni v svojem prizadevanju za razumevanje teh nebesnih teles in zaščito našega planeta.

Pogosta vprašanja:

V: Ali obstaja velika verjetnost, da bo asteroid 2007 FT3 leta 2024 trčil v Zemljo?

O: NASA ocenjuje, da je verjetnost približno 0.0000087 odstotkov ali 1 proti 11.5 milijona.

V: Kakšne bi bile možne posledice, če bi 2007 FT3 udaril Zemljo?

O: Asteroid ima potencial, da sprosti energijo, ki je enakovredna detonaciji 2.6 milijarde ton TNT-ja, kar povzroči regionalno uničenje, ne pa globalne katastrofe.

V: Ali trenutno obstajajo še kakšni drugi asteroidi, ki predstavljajo grožnjo?

O: Da, en tak asteroid je 29075 (1950 DA), z možnostjo 0.0029 odstotka ali 1 proti 34,500, da bo Zemljo zadel 16. marca 2880.

V: Kako NASA obravnava to potencialno grožnjo?

O: Nasin center za študije objektov blizu Zemlje (CNEOS) pozorno spremlja znane asteroide in komete blizu Zemlje, sledi njihovim trajektorijam in razvija strategije za preprečevanje katastrofalnih trkov.