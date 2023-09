Novo odkritje nakazuje možen vodni ocean na oddaljenem planetu

Povzetek:

Znanstveniki so prišli do vznemirljivega novega odkritja, ki namiguje na obstoj vodnega oceana na K2-18 b, ogromnem eksoplanetu, ki se nahaja mnogo svetlobnih let stran od Zemlje. Čeprav ostaja negotovo, ali ta ocean lahko podpira življenje, je odkritje odprlo zanimive možnosti za naseljive svetove zunaj našega sončnega sistema. Do odkritja so prišli astronomi z Univerze v Cambridgeu, ki so analizirali podatke Nasinega vesoljskega teleskopa James Webb. Zaznali so prisotnost metana in ogljikovega dioksida v atmosferi planeta, kar kaže na verjetnost z oceanom pokrite površine pod atmosfero, bogato z vodikom. Raziskovalci so opazili tudi šibkejši signal, ki bi lahko nakazoval prisotnost dimetil sulfida, molekule, ki jo proizvaja življenje na Zemlji. Vendar so za potrditev te ugotovitve potrebna nadaljnja opazovanja. Ekipa je pojasnila, da je lahko K2-18 b zaradi velike velikosti in temperature primeren za bivanje, s potencialnim plaščem visokotlačnega ledu in oceanom, ki je prevroč. Kljub tem opozorilom odkritje poudarja pomen upoštevanja raznolikih bivalnih okolij pri iskanju nezemeljskega življenja.

Opredelitve:

– Eksoplanet: planet, ki kroži okoli zvezde zunaj našega osončja.

– Metan: Kemična spojina, sestavljena iz enega atoma ogljika in štirih atomov vodika.

– Ogljikov dioksid: brezbarven plin, sestavljen iz enega atoma ogljika in dveh atomov kisika.

– Dimetil sulfid: molekula, ki jo oddaja fitoplankton v morskem okolju in je potencialno povezana z biološko aktivnostjo.

Viri: Univerza v Cambridgeu, NASA

