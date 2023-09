NASA napoveduje razburljivo odkritje potencialnega vodnega oceana in znakov življenja na eksoplanetu

Znanstveniki iz Nase so prišli do zanimivega odkritja s teleskopom James Webb, ki je gledal 120 svetlobnih let od Zemlje v ozvezdje Lev. Našli so morebiten redek vodni ocean na velikanskem eksoplanetu, znanem kot K2-18 b. Ta eksoplanet, ki ima skoraj devetkratno maso Zemlje, je tisto, kar znanstveniki imenujejo Hycean svet, kar pomeni, da ima potencial, da ima atmosfero, bogato z vodikom, in površino, prekrito z vodnim oceanom.

Nasina opazovanja ozračja planeta so zagotovila dokaze, ki podpirajo možnost obstoja oceanskega sveta. Obilje metana in ogljikovega dioksida, skupaj s pomanjkanjem amoniaka, nakazuje, da je pod atmosfero, bogato z vodikom, na K2-18 b morda vodni ocean.

V še bolj izjemni ugotovitvi je bila namigovana prisotnost molekule, imenovane dimetil sulfid (DMS), ki jo na Zemlji proizvaja samo življenje. Vendar pa je potrebna nadaljnja preiskava za potrditev prisotnosti DMS in njegovega pomena v zvezi z možnostjo življenja na eksoplanetu.

Čeprav to ni prvič, da so bili znaki vode najdeni na drugih planetih, so znanstveniki še vedno navdušeni nad tem odkritjem. Pri iskanju življenja drugje je pomembno upoštevati raznolika bivalna okolja, kot poudarja ta ugotovitev. Večji Hyceanski svetovi, kot je K2-18 b, so bistveno bolj primerni za atmosferska opazovanja kot manjši kamniti planeti.

Ta eksoplanet, ki se nahaja v bivalnem območju hladne pritlikave zvezde K2-18, ima potencial za obstoj tekoče vode na njegovi površini. Vendar pa so njeni oceanski pogoji morda prevroči, da bi podpirali življenje. Notranjost eksoplaneta verjetno vsebuje visokotlačni ledeni plašč, podoben Neptunu, s tanjšo atmosfero, bogato z vodikom.

Odkritje tega potencialnega vodnega oceana in znakov življenja na K2-18 b je omogočila napredna tehnologija teleskopa James Webb. Zagotovil je podrobnejšo analizo v primerjavi s prejšnjimi teleskopi, kar je znanstvenikom omogočilo preučevanje delčka svetlobe zvezde, ko je prešla skozi atmosfero eksoplaneta.

Ta vznemirljiva ugotovitev je dodatek k izjemnim dosežkom teleskopa James Webb, ki je zagotovil vpogled v izvor vesolja brez primere in zagotovil visokoločljive slike oddaljenih svetov in njihovih okoliških struktur.