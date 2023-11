Nova priporočila za NASA-in prehod na komercialne vesoljske postaje

NASA-ini načrti za preusmeritev z Mednarodne vesoljske postaje (ISS) na komercialne naslednike so vzbudili zaskrbljenost Svetovalnega odbora za varnost v letalstvu. Komisija je NASA pozvala, naj zagotovi "celovito razumevanje" zahtev in virov, potrebnih za ta prehod. Poudarjajo pomen jasnih časovnic in meritev za zagotovitev stalne človeške prisotnosti v nizki Zemljini orbiti (LEO). Medtem ko je NASA določila tesen urnik za razvoj komercialnih vesoljskih postaj, je komisija zaskrbljena zaradi pomanjkanja "jasnega, robustnega poslovnega primera" za te postaje, kar predstavlja programsko in varnostno tveganje.

Da bi rešila te pomisleke, NASA trenutno financira projektiranje dveh ekip: Blue Origin in Sierra Space ter Voyager Space. Vendar pa je Northrop Grumman pred kratkim prekinil sporazum z NASA in združil moči z Voyager Space. Poleg tega NASA podpira Axiom Space pri razvoju komercialnih modulov, ki bodo nameščeni na ISS in kasneje ločeni v komercialno postajo.

Pri iskanju povratnih informacij od podjetij je NASA izdala zahtevo za informacije o svojih zahtevah za komercialne postaje, ki jih ocenjuje človek. Agencija priznava pomen sodelovanja industrije in pričakuje, da bodo podjetja pokazala, kako lahko izpolnjujejo varnostne zahteve. Panel podpira NASA-in osnutek zahtev, vendar so predstavniki industrije omenili druge izzive, kot so vprašanja nadzora izvoza in krmarjenje po mednarodnih sporazumih.

Pomisleki glede proračuna predstavljajo še en izziv za Nasin prehod. Financiranje agencije za komercialni razvoj nizke zemeljske orbite se lahko sooči z morebitnimi rezi ali počasnejšo rastjo, kar omejuje napredek programa. To bi lahko vplivalo tudi na Nasino nabavo vozila za deorbito ISS. Svetovalni odbor za varnost v letalstvu poudarja nujnost financiranja vozila za deorbito, ki je ključnega pomena za nadzorovan ponovni vstop v ISS ob koncu njene življenjske dobe.

Na splošno priporočila panela poudarjajo, da mora NASA obravnavati negotovosti in zagotoviti celovit načrt z jasnimi časovnimi okviri, meritvami in financiranjem za zagotovitev uspešnega prehoda na komercialne vesoljske postaje v nizki zemeljski orbiti.

FAQ

Kakšne pomisleke je izrazil svetovalni odbor za varnost v letalstvu?

Komisija je zaskrbljena zaradi pomanjkanja jasnega poslovnega primera za komercialne vesoljske postaje, pa tudi zaradi tesnega časovnega načrta za njihov razvoj. Poudarjajo pomen jasnih časovnic, meritev in financiranja za zagotovitev stalne človeške prisotnosti v nizki Zemljini orbiti.

Katera podjetja sodelujejo pri razvoju komercialnih vesoljskih postaj?

Trenutno Blue Origin, Sierra Space, Voyager Space in Axiom Space aktivno delajo na načrtovanju in razvoju komercialnih vesoljskih postaj, NASA pa financira njihova prizadevanja.

S katerimi izzivi se srečujejo podjetja pri razvoju komercialnih postaj?

Poleg izpolnjevanja varnostnih zahtev Nase se podjetja soočajo z izzivi, povezanimi z mednarodnimi sporazumi in vprašanji nadzora izvoza. Med omenjenimi izzivi sta racionalizacija teh procesov in delo z različnimi narodi.

Kakšni so proračunski pomisleki za Nasin prehod na komercialne vesoljske postaje?

Obstajajo skrbi glede morebitnih proračunskih rezov ali počasnejše rasti komercialnega razvojnega programa v nizki zemeljski orbiti. To bi lahko vplivalo na napredek in časovnico programa, kar bi lahko povzročilo zamudo pri razpoložljivosti komercialnih postaj.

Zakaj je financiranje deorbitnega vozila ključnega pomena?

Vozilo za deorbito je odgovorno za nadzorovan ponovni vstop ISS v Zemljino atmosfero ob koncu njene življenjske dobe. Svetovalni odbor za varnost v letalstvu poudarja, da financiranje vozila za deorbito ni neobvezno in bi ga bilo treba dati prednost, da se zagotovi varna odstranitev ISS.