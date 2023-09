Nasin rover Perseverance uspešno proizvaja kisik na Marsu

By

Nasin rover Perseverance je opravil svojo nalogo ustvarjanja kisika na Marsu z uporabo eksperimenta, imenovanega Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE). Ta uspešna predstavitev bi lahko prihodnjim astronavtom utrla pot do trajnostnega vira zraka za dihanje in celo do proizvodnje raketnega goriva za povratno potovanje na Zemljo.

Eden od izzivov, s katerimi se soočajo astronavti na Marsu, je pomanjkanje zraka za dihanje. Za razliko od Zemlje, ki ima v atmosferi približno 21 odstotkov kisika, ima Mars manj kot odstotek kisika in je večinoma sestavljen iz ogljikovega dioksida. MOXIE, instrument v velikosti mikrovalovne pečice na krovu roverja Perseverance, uporablja napravo za elektroliziranje za pridobivanje kisika iz Marsove atmosfere z cepljenjem delcev ogljikovega dioksida. Posledica tega je nastajanje čistega kisika in odpadkov, kot je ogljikov monoksid.

Odkar je rover leta 2021 pristal v kraterju Jezero na Marsu, je MOXIE občasno izvajal poskuse, zadnji pa je bil dokončan prejšnji mesec. Lahko je proizvedel kisik s hitrostjo približno 12 gramov na uro, kar je skupno nabralo 122 gramov kisika. Ta količina, enaka količini, ki jo majhen pes vdihne v 10 urah, je presegla prvotna pričakovanja znanstvenikov in imela čistost najmanj 98 odstotkov.

Kisik, ki ga proizvaja MOXIE, ne ponuja le potenciala za zrak, ki ga je mogoče dihati, ampak je lahko tudi pomembna sestavina pri proizvodnji raketnega goriva. Brez tega goriva bi astronavti obtičali na Marsu ali pa bi bili odvisni od oskrbovalnih misij z Zemlje. NASA ocenjuje, da bodo bodoči astronavti potrebovali približno 25 do 30 ton kisika, da ustvarijo potrebno gorivo za povratno pot.

NASA-in uspeh z MOXIE dokazuje izvedljivost pridobivanja kisika iz Marsove atmosfere in poudarja pomen razvoja tehnologij, ki uporabljajo vire na drugih planetih. Vzpostavitev dolgoročne prisotnosti na Luni, izgradnja luninega gospodarstva in sčasoma začetek kampanje raziskovanja Marsa s človeštvom je odvisno od razvoja in testiranja takšnih tehnologij.

Ta dosežek roverja Perseverance pomeni pomemben mejnik v prizadevanju človeštva za raziskovanje in kolonizacijo vesolja. S potencialom za proizvodnjo kisika in raketnega goriva na Marsu so sanje o stalni prisotnosti človeka v sončnem sistemu bližje uresničitvi.

