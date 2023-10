Tveganje asteroidov blizu Zemlje: NASA-ina prizadevanja za planetarno obrambo

Nasin oddelek za planetarno obrambo je odgovoren za spremljanje in odkrivanje asteroidov, ki bi lahko zadeli Zemljo in povzročili obsežno opustošenje. Čeprav se naloga morda zdi zastrašujoča, je nedavni napredek tehnologije omogočil sledenje in prepoznavanje teh objektov blizu Zemlje.

Najnovejša infografika, ki jo je objavila NASA, osvetljuje trenutno populacijo asteroidov blizu Zemlje. Od avgusta 2023 je v neposredni bližini našega planeta približno 32,000 znanih asteroidov. Odkrivanje teh asteroidov je zahtevno, saj ne oddajajo lastne svetlobe. Namesto tega se teleskopi zanašajo na sončno svetlobo, ki se odbija od njihovih površin, da jih opazijo.

Prizadevanja za iskanje in sledenje tem asteroidom so bila impresivna, z več kot 405 milijoni opazovanj, ki so jih amaterski in poklicni astronomi predložili Centru manjših planetov, osrednjemu središču NASA-ine planetarne obrambne strategije. Vendar infografika razkriva zaskrbljujoče dejstvo: od teh 32,000 asteroidov blizu Zemlje jih je več kot 10,000 večjih od 140 metrov v premeru. Če bi kateri od teh trčil v Zemljo, bi lahko izbrisal cela mesta.

Za boljšo predstavo o obsegu uničenja so ocenili, da ima meteor iz Čeljabinska, ki je leta 2013 udaril v Rusijo, premer največ 20 metrov. Sedemkrat večji asteroid bi bil še bolj uničujoč, saj bi verjetno dosegel tla in povzročil obsežno opustošenje. Odvisno od mesta udarca bi lahko tak asteroid terjal milijone življenj.

Kljub trenutnemu pomanjkanju znanih asteroidov na poti trčenja z Zemljo je najbolj alarmantna statistika v infografiki ta, da Nasini strokovnjaki menijo, da smo odkrili le manj kot polovico asteroidov blizu Zemlje te velikosti. Ocenjuje se, da je več kot 14,000 140 metrov širokih asteroidov, ki jih je treba še identificirati, skupaj s približno 50 1 kilometer širokimi asteroidi.

Skupnost za planetarno obrambo, ki jo sestavljajo različne organizacije, se zavzema za izboljšanje našega razumevanja teh potencialnih groženj. Infografika služi kot opomnik o nujnosti nadaljnjega iskanja in sledenja tem asteroidom blizu Zemlje. Vsak trud, vključno z razširjanjem informacij prek infografike, lahko pomaga navdihniti posameznike, da se pridružijo lovu na te potencialno nevarne nebesne objekte.

