Jupitrov skrivnostni reaktivni tok, ki ga je odkril Nasin vesoljski teleskop James Webb

Nasin vesoljski teleskop James Webb je posnel sliko doslej neznane značilnosti Jupitrove atmosfere. Slika razkriva hiter reaktivni tok, ki se razteza čez 3,000 milj in leži nad glavnimi oblaki na Jupitrovem ekvatorju.

Vodilni avtor Ricardo Hueso z Univerze Baskovske dežele v Bilbau v Španiji je izrazil presenečenje nad odkritjem in izjavil: »Kar smo vedno videli kot zamegljene meglice v Jupitrovi atmosferi, se zdaj zdijo ostre značilnosti, ki jih lahko spremljamo skupaj s hitrostjo planeta. rotacija."

Reaktivni tok predstavlja dinamičen in hitro premikajoč se vremenski sistem na Jupitru. Ta ugotovitev meče novo luč na kompleksno in nenehno razvijajočo se atmosfero plinastih velikanov, kot je Jupiter.

Slika, ki jo je posnel vesoljski teleskop James Webb, prikazuje osupljive podrobnosti vrhov Jupitrovih oblakov, polarnega sija in šibkih obročev. Je del večje študije, ki jo je izvedla NASA, da bi razumela zapletene procese in značilnosti plinastega velikana.

Odkritje curka dopolnjuje naše znanje o Jupitrovi atmosferski dinamiki in poudarja pomen naprednih teleskopov, kot je vesoljski teleskop Jamesa Webba, pri razkrivanju skrivnosti našega vesolja.

(Vir: NASA)

Opredelitve:

– Jet Stream: hiter, ozek zračni tok, ki ga najdemo v zemeljski atmosferi in je pogosto odgovoren za vremenske vzorce in gibanje zraka.

– Plinski velikan: velik planet, sestavljen predvsem iz vodika in helija, kot sta Jupiter in Saturn.

Viri:

– NASA: https://www.nasa.gov/