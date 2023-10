Nova slika Jupitra razkriva skrito lepoto in mentalni fenomen

Nasa je nedavno razkrila osupljivo sliko plinastega velikana Jupitra, ki prikazuje zanimivo podobnost Picassovemu obrazu. Fotografija, ki jo je posnelo vesoljsko plovilo Juno med svojim 54. bližnjim preletom Jupitrovih skrajnih severnih območij, je pritegnila ogromno pozornosti na Nasinem Instagram računu.

Slika prikazuje vrtinčaste oblake planeta, ki tvorijo nekaj, kar je videti kot dve očesi, nos in usta, kar spominja na Picassovo sliko. Vendar je pomembno opozoriti, da so te lastnosti posledica duševnega pojava, znanega kot pareidolija – nagnjenost k zaznavanju znanih vzorcev, kot so obrazi, naključno. Nasa je podobnost šaljivo komentirala z besedami: »V redu. Všeč mi je. Picasso!"

Jupiter s svojo neizmerno velikostjo in atmosfersko dinamiko zagotavlja platno za igro svetlobe in senc, kar ima za posledico osupljive podobe. Na tej sliki je polovica Jupitrovega obraza zavita v temo, ki predstavlja njegovo nočno stran. Medtem pa na drugi strani svetli vrtinci oblakov, obsijani s sončno svetlobo, ponujajo osupljiv kontrast.

Vesoljsko plovilo Juno je posnelo ta očarljiv posnetek z razdalje 4,800 milj nad Jupitrovimi oblaki. Ko nadaljuje svoje raziskovanje, Juno znanstvenikom zagotavlja neprecenljiv vpogled v sestavo, strukturo in dinamiko atmosfere planeta.

Pojav pareidolije je globoko zakoreninjen v človeku. Pogosto se pojavi pri opazovanju abstraktnih ali dvoumnih oblik in dražljajev, kot so oblaki ali neživi predmeti, zaradi česar opazovalec zazna znane vzorce in obraze. Pareidolija, ki je bila prej povezana s psihozo, je zdaj priznana kot normalen del človeške izkušnje.

To sliko je Nasa delila 25. oktobra, kar sovpada s 142. rojstnim dnem priznanega umetnika Picassa. Služi kot opomin na očarljivo lepoto našega vesolja in zanimive načine, na katere naš um dojema svet okoli nas.

Pogosto zastavljena vprašanja

Kaj je pareidolija?

Pareidolija je psihološki pojav, pri katerem posamezniki zaznavajo znane vzorce, kot so obrazi ali prepoznavne oblike, v naključnih ali dvoumnih dražljajih. To je običajna izkušnja in se pogosto pojavi pri opazovanju predmetov, kot so oblaki, skale ali celo električne vtičnice.

Kako je Nasa posnela sliko Jupitra?

Podobo Jupitra, ki prikazuje Picassov obraz, je posnelo vesoljsko plovilo Juno med svojim 54. bližnjim preletom planeta. Vesoljsko plovilo je bilo približno 4,800 milj nad Jupitrovimi oblaki, kar mu je omogočilo, da je zajelo očarljive podrobnosti plinastega velikana.

Ali je pareidolija normalna človeška izkušnja?

Da, pareidolija velja za normalen del človeške izkušnje. Čeprav so jo prej povezovali z znaki psihoze, zdaj raziskave kažejo, da je nagnjenost k zaznavanju znanih vzorcev v naključnih dražljajih pogost pojav v vsakdanjem življenju.

Kdo je bil Picasso?

Pablo Picasso je bil priznani španski umetnik, ki velja za eno najvplivnejših osebnosti v umetnosti 20. stoletja. Znan je po svojih prispevkih k različnim umetniškim gibanjem, vključno s kubizmom in nadrealizmom. Picassovo delo je še naprej slavljeno zaradi svoje inovativnosti in umetniške vizije.

