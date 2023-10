Nova slika Nase prikazuje kolobarjasti sončni mrk nad Severno Ameriko

By

Nedavna slika, ki jo je objavila NASA, prikazuje neverjeten trenutek, ko so bili milijoni Američanov priča obročastemu sončnemu mrku 14. oktobra. Slika, ki jo je posnel NASA-in slikovni aparat EPIC na krovu Deep Space Climate Observatory, prikazuje Zemljo zatemnjeno, ko gre luna pred soncem.

Kolobarjasti sončni mrk nastane, ko lunina senca prečka Zemljo in ustvari učinek "ognjenega obroča" za tiste, ki so ob pravem času na pravem mestu. Ta posebni mrk je bil pomemben, ker je prečkal Združene države, kar se ni zgodilo od leta 2012.

Posnetek je bil posnet s točke približno 1.5 milijona kilometrov od Zemlje, med soncem in našim planetom. Zaradi te perspektive je luna na nebu videti manjša, kot je v resnici. Pot mrka se je začela v Oregonu in se pomikala proti jugovzhodu, z vidnostjo v Oregonu, Nevadi, Utahu, Novi Mehiki, Teksasu, delih Kalifornije, Idaha, Kolorada in Arizone.

Polna senca mrka se je zgodila ob 11 po srednjednevnem času in so jo lahko videli le tisti, ki so uporabljali ustrezna očala. Med opazovanjem sončnega mrka je pomembno zaščititi oči, da se izognete poškodbam.

Medtem ko je naslednji načrtovani kolobarjasti mrk v ZDA predviden za 21. junij 2039, bo popolni sončni mrk zatemnil nebo od Teksasa do Maina 8. aprila 2024. Bodite pozorni na te osupljive nebesne dogodke!

