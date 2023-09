NASA napoveduje možnost, da bi asteroid Bennu zadel Zemljo, kar bi lahko vplivalo na območje velikosti Teksasa

Nasini znanstveniki so izrazili zaskrbljenost glede možnosti, da bi asteroid Bennu v prihodnosti trčil v Zemljo, kar bi predstavljalo potencialno grožnjo območju velikosti Teksasa. Bennu je objekt blizu Zemlje (NEO), ki gre mimo planeta približno vsakih šest let in je bil opazovan od odkritja septembra 1999.

Po mnenju strokovnjakov obstaja možnost, da bi Bennu šel skozi "gravitacijsko ključavnico", s čimer bi spremenil svojo pot in ga postavil na pot trka z Zemljo leta 2182. Nedavna študija, ki jo je izvedla znanstvena ekipa OSIRIS-REx, kaže, da Bennu ima 0.037 % možnosti (1 proti 2,700), da zadene Zemljo, odvisno od naslednjega preleta leta 2135.

Masa in velikost asteroida Bennu sta bistveno manjši v primerjavi z asteroidom, ki je povzročil izumrtje dinozavrov pred 66 milijoni let. Bennu meri le eno tretjino milje v širino, kar je približno velikost treh mestnih blokov. Kljub manjši velikosti bi udar Bennuja na Zemljo sprostil energijo, ki ustreza 1,200 megatonom, kar je 24-krat močnejše od katerega koli jedrskega orožja, ki ga je izdelal človek.

Davide Farnocchia, vodja študije iz Centra za študije objektov blizu Zemlje, je komentiral natančnost izračunov poti asteroida. Podatki OSIRIS-REx so zagotovili natančnejše informacije, ki znanstvenikom omogočajo, da preizkusijo meje svojih modelov in natančno napovejo prihodnjo trajektorijo Bennuja do leta 2135.

Čeprav so možnosti, da bi Bennu trčil v Zemljo, majhne, ​​bosta stalno spremljanje in nadaljnje preučevanje asteroida ključna za boljše razumevanje njegove prihodnje poti. Z napredkom v tehnologiji in več raziskavami znanstveniki upajo, da bodo razvili strategije za ublažitev morebitnih udarcev asteroidov in zaščito našega planeta v prihodnosti.

