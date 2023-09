Ali je indijska sončna misija Aditya-L1 v nevarnosti?

Povzetek: Nasina sončna sonda Parker je nedavno naletela na eno najmočnejših sončnih neviht, kar jih je bilo kdaj zabeleženih. To je sprožilo zaskrbljenost glede varnosti prve indijske sončne misije Aditya-L1. Vendar pa strokovnjaki verjamejo, da je malo verjetno, da bi Aditya-L1 prizadele takšne nevihte zaradi oddaljenosti od sonca in zaščitnih ukrepov, sprejetih pri njegovi zasnovi.

Indijska vesoljska agencija ISRO je 1. septembra 2 uspešno izstrelila sončno misijo Aditya-L2023. Vesoljsko plovilo je na poti do končnega cilja, točke Lagrange 1, kjer bo opazovalo sonce. Nasina nedavna objava na blogu je poudarila srečanje sončne sonde Parker z močnim izbruhom koronalne mase (CME) ali sončno nevihto. Čeprav to sproža vprašanja o potencialni grožnji za Aditya-L1, strokovnjaki ostajajo optimistični glede njegove varnosti.

Srečanje sonde Parker Solar Probe s CME je bil pomemben dogodek za Naso, ki je zagotovil dragocene podatke za znanstveno skupnost. Vendar pa razdalja med Aditya-L1 in soncem, ki je le 1.5 milijona kilometrov v primerjavi s 6.9 milijona kilometrov sonde Parker Solar Probe, znatno zmanjša tveganje. Poleg tega je bil Aditya-L1 izdelan z uporabo posebnih zlitin in materialov za zaščito pred različnimi nevarnostmi, vključno z oblaki CME.

CME so ogromni izbruhi iz sončevega zunanjega ozračja, ki lahko porušijo vesoljsko vreme, vplivajo na satelite, komunikacijske sisteme, navigacijske tehnike in celo povzročijo izpad električnega omrežja na Zemlji. Nedavni CME je prašne delce izpodrinil do šest milijonov kilometrov stran od sonca. Kljub tej potencialni grožnji strokovnjaki verjamejo, da bosta zasnova in oddaljenost Aditya-L1 zagotovila njegovo preživetje.

Skratka, medtem ko se je sončna sonda Parker soočila z močno sončno nevihto, sončna misija Aditya-L1 naj ne bi bila v neposredni nevarnosti. Z napredno konstrukcijo vesoljskega plovila in oddaljenostjo od sonca se pričakuje, da bo zdržalo morebitne CME in nadaljevalo svojo misijo opazovanja sonca.

