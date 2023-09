New Horizons in teleskop Hubble skupaj opazujeta Uran in Neptun

Vesoljsko plovilo New Horizons, znano po preletu mimo Plutona leta 2015, se odpravlja na novo misijo opazovanja Urana in Neptuna. Ta dva oddaljena planeta sta najmanj obiskana v našem sončnem sistemu in predstavljata edinstveno priložnost za znanstvenike, da o njiju zberejo več informacij. Da bi pomagala pri tem prizadevanju, se NASA obrne na amaterske astronome, da predložijo svoja opazovanja Urana in Neptuna.

Samo Voyager 2 je v preteklosti za kratek čas obiskal Uran in Neptun, zaradi česar so informacije, ki jih imamo o teh planetih, omejene. New Horizons pa ponuja pogled nazaj na planete s svojega položaja v Kuiperjevem pasu, kjer prebiva Pluton. Vesoljski teleskop Hubble bo opazoval osvetljene strani planetov, medtem ko bo New Horizons posnel fotografije njihovih temnih strani, s Soncem v daljavi.

Amaterska opazovanja so ključna pri ustvarjanju popolne slike planetov, saj lahko sledijo značilnostim, kot so svetle značilnosti atmosfere Urana in Neptuna. Z omejenim časom opazovanja za New Horizons in Hubble lahko amaterski podatki še naprej izboljšujejo naše razumevanje teh oddaljenih svetov.

Če želite prispevati, lahko amaterski astronomi objavijo svoje slike Urana in Neptuna na spletu z oznako #NHIceGiants na X (prej znan kot Twitter) ali Facebook. Druga možnost je, da slike pošljete na spletu z ustreznimi informacijami, kot so datum, čas in uporabljen pasovni pas filtra.

Uran in Neptun sta trenutno vidna večji del noči, pri čemer Uran vzhaja in zahaja pozneje kot Neptun. Uran lahko najdemo v ozvezdju Ovna med Jupitrom in Plejadami, medtem ko je Neptun v jugozahodnem delu Rib. Opazovanje teh oddaljenih planetov zahteva potrpežljivost in velik teleskop, vendar je trud vreden tega, da poglobimo svoje znanje o najbolj oddaljenih svetovih sončnega sistema.

