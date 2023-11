Razkrivanje simfonij vesolja: poslušanje onkraj tišine

V ogromni praznini vesolja, kjer zvok ne more naravno potovati zaradi ogromnih razdalj med atomi, vlada tišina. Vendar pa pod tančico tišine na naše odkritje čaka izjemna melodična tapiserija. Če bi ga le lahko zaznali, bi telesa v našem Osončju odmevala z očarljivimi simfonijami.

Medtem ko se zdi, da je odsotnost zvoka absolutna, plazemski valovi ponujajo prehod do skritih melodij. Ko se elektroni ujamejo v magnetne silnice okoli nebesnih teles, kot so planeti, rojevajo plazemske valove. S pretvorbo teh frekvenc v slišni zvok nam je omogočen dostop do njihovih skrivnostnih krikov in jokov.

Vsaka entiteta v našem Osončju ima svoj poseben niz nebesnih harmonij. Sonce, kot odličen primer, oddaja odmeven zbor, ko njegovo površino valovijo ogromne konvekcijske celice, ki so pritlikave za državo Teksas. Če bi se zvok lahko širil po vesolju, bi oglušujoče ropotanje Sonca razbilo bobniče pri osupljivih 100 decibelih.

Privlačnost vesoljske akustike sega v leto 1932, ko je astronom Karl Guthe Jansky prvič posnel zvoke iz vesolja. Janskyjev inovativni rotacijski radijski teleskop, ljubkovalno imenovan Janskyjev vrtiljak, je zaznal vztrajno piskanje v ozadju. Na Janskyjevo začudenje to sikanje ni bil le hrup, ampak velika simfonija, ki je izvirala iz osrčja naše galaksije Rimske ceste.

Od izstrelitve Sputnika leta 1957 se je naše razumevanje vesoljske akustike eksponentno razširilo, ko smo zbirali podatke iz sond in instrumentov. To bogastvo informacij ne zajema le nevidnih oblik svetlobe, temveč tudi skrivnostne plazemske valove, ki ovijajo planete v našem Osončju.

Čeprav radijski valovi sami po sebi niso zvok, prenašajo kodirane zvočne podatke, ki jih je mogoče dekodirati in po sprejemu ponovno pretvoriti v zvok. Kot je razvidno iz prenosa radijskih valov z Zemlje, je točnost podatkov, zbranih s temi instrumenti, nesporna.

Plazemski valovi, ki plešejo okoli planetov, lahko povzročijo očarljivo žvižganje in žvižganje, ki ga pogosto imenujemo zbor. Zemljin zbor odmeva melodije ptic ali kitov, medtem ko Saturnov zapleten sistem lun in prstanov oddaja srhljivo simfonijo, ki je podobna zvočnemu zapisu iz znanstvenofantastičnega filma iz petdesetih let prejšnjega stoletja. Presenetljivo je, da imajo celo Jupitrove lune svoje edinstvene zvočne profile, ki oddajajo robotske bliske in piske, ki odmevajo skozi vesolje.

Onstran našega Osončja leži brezmejno prostranstvo, ki čaka na raziskovanje. Pretvorba svetlobe v zvok omogoča znanstvenikom, da razkrijejo skrite nianse in dojamejo globoko razumevanje kozmosa. Ta simfonična razodetja nas spominjajo na naše majhno mesto v vesolju, naj bo to grozljiv šepet vetrov na Marsu, ki sta ga posnela pristajalna naprava InSight in rover Perseverance, ali eterični odmevi supermasivne črne luknje, ki brni z 250 milijonov svetlobnih let stran.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

V: Ali lahko zvok potuje skozi vesolje?

O: Ne, zvok potrebuje medij za širjenje, vakuumu v vesolju pa primanjkuje atomov, potrebnih za prenos zvočnih valov.

V: Kako potem slišimo zvoke iz vesolja?

O: Čeprav ne moremo neposredno slišati zvokov iz vesolja, lahko pretvorimo druge oblike energije, kot so plazemski valovi in ​​radijski valovi, v slišni zvok.

V: Ali vsa nebesna telesa v sončnem sistemu proizvajajo zvok?

O: Da, vsako nebesno telo, vključno s Soncem, planeti in njihovimi lunami, proizvaja svoj edinstven nabor zvokov.

V: Kako so bili posneti prvi zvoki iz vesolja?

O: Astronom Karl Guthe Jansky je leta 1932 posnel prve zvoke iz vesolja z uporabo rotacijskega radijskega teleskopa, ki ga je zasnoval.

V: Kateri drugi viri so na voljo za raziskovanje vesoljske akustike?

O: Spletna stran NASA Science in kanal Space Audio YouTube, ki ju vodi prostovoljec z Univerze v Iowi, ponujata fascinantne kompilacije sonifikacije vesolja.