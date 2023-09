NASA preda slikovni spektrometer Planetu za integracijo v satelit Tanager

Nasin Laboratorij za reaktivni pogon (JPL) je predal slikovni spektrometer ameriškemu podjetju za slikanje Zemlje, Planet, za integracijo v hiperspektralni satelit Tanager 1. Ta mejnik pomeni pomemben korak za Carbon Mapper Coalition, katerega namen je bolje razumeti globalne emisije metana in ogljikovega dioksida.

Spektrometer za slikanje, ki ga je razvil JPL, bo imel ključno vlogo pri odkrivanju, natančnem določanju in kvantificiranju emisij metana in ogljikovega dioksida iz točkovnih virov. Zagotovil bo dragocene podatke za podporo poslanstvu koalicije.

Kot del svoje zavezanosti koaliciji Planet aktivno dela na izgradnji in izstrelitvi dveh hiperspektralnih satelitov, Tanager 1 in Tanager 2. Tanager 1 naj bi bil pripravljen za izstrelitev leta 2024.

Poleg tega Planet napreduje s svojim programom Pelican. Prva tehnološka predstavitev, TD1, je bila v celoti izdelana in naj bi bila predstavljena pozneje letos. Glavni cilj TD1 je preizkusiti satelitsko platformo in operativne sisteme v orbitalnem okolju. Izkušnje, pridobljene pri TD1, bodo pomagale pri prihodnjih iteracijah satelitov Pelican in Tanager.

Planet prav tako aktivno sodeluje z uporabniki v svojem programu zgodnjega dostopa (EAP), da bi razumel, kako lahko hiperspektralni podatki prinesejo največjo vrednost različnim organizacijam. Z izkoriščanjem sintetičnih podatkov, razvitih v sodelovanju z Rendered.ai, želi Planet zbrati celovite tržne povratne informacije ter identificirati inovativne aplikacije in primere uporabe za prihodnje hiperspektralne podatke.

S to integracijo slikovnega spektrometra na satelitu Tanager 1 tako NASA kot Planet napredujeta k skupnemu cilju učinkovitejšega spremljanja in razumevanja emisij toplogrednih plinov. To sodelovanje bo utrlo pot boljši analizi podnebnih sprememb in prizadevanjem za ublažitev.

Viri:

– NASA JPL

– Planet