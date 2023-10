Nova spoznanja: NISAR razkriva skrivnosti Zemljinega ogljikovega cikla

Prelomna misija radarskega satelita NISAR, ki je rezultat skupnega sodelovanja NASA in ISRO, naj bi spremenila naše razumevanje zemeljskih ekosistemov in njihovega vpliva na globalni cikel ogljika. Z uvedbo v začetku leta 2024 želi NISAR zagotoviti podroben vpogled v dva ključna ekosistema: gozdove in mokrišča, ki igrajo pomembno vlogo pri uravnavanju toplogrednih plinov in spodbujanju podnebnih sprememb.

Gozdovi in ​​mokrišča so ključnega pomena pri zajemanju in sproščanju ogljika, pri čemer gozdovi ogljik shranjujejo v lesu svojih dreves, mokrišča pa ga shranjujejo v organskih plasteh prsti. Vsaka motnja v teh ekosistemih lahko pospeši sproščanje ogljikovega dioksida in metana v ozračje. Napredni radarski sistemi NISAR bodo dvakrat vsakih 12 dni pregledali celotno kopno in ledene površine planeta ter zbrali neprecenljive podatke, ki bodo raziskovalcem pomagali razumeti procese zajemanja in sproščanja ogljika v teh ekosistemih.

»Radarska tehnologija na NISAR nam bo omogočila, da dobimo obsežno perspektivo planeta v prostoru in času. Lahko nam da zanesljiv vpogled v to, kako se Zemljina zemlja in led spreminjata,« pravi Paul Rosen, znanstvenik projekta NISAR v Nasinem Laboratoriju za reaktivni pogon.

Podatki, ki jih je zbral NISAR, bodo znatno izboljšali naše razumevanje vpliva krčenja in degradacije gozdov na ogljikov cikel, kar prispeva k globalnemu segrevanju. Poleg tega bo radarska tehnologija NISAR prodrla skozi gozdne krošnje in zagotovila ocene gostote gozdnega pokrova z izjemno natančnostjo. Poleg tega bodo opazovanja NISAR pomagala pri spremljanju poplavljanja mokrišč in razumevanju učinkov podnebnih sprememb in človekovih dejavnosti na ekosisteme mokrišč.

Ti vpogledi so neprecenljivi za obravnavo prizadevanj za ublažitev podnebnih sprememb. Z razumevanjem dinamike izgube gozdov, krčenja gozdov in sproščanja ogljika v mokriščih lahko sprejmemo proaktivne ukrepe za zmanjšanje vpliva na te kritične ekosisteme. Konec koncev bo NISAR podprl globalna prizadevanja za prehod na bolj trajnostne prakse in zaščito naravnih virov našega planeta.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je NISAR?

O: NISAR pomeni radar s sintetično odprtino NASA-ISRO. Gre za skupno misijo Nase in ISRO za preučevanje zemeljskih ekosistemov in njihovega vpliva na ogljikov cikel.

V: Na katere ekosisteme se osredotoča NISAR?

O: NISAR se osredotoča na gozdove in mokrišča, dva ekosistema, ki sta ključna za uravnavanje toplogrednih plinov in vplivanje na podnebne spremembe.

V: Kako bo NISAR zbiral podatke?

O: NISAR bo vsakih 12 dni uporabil sofisticirane radarske sisteme za skeniranje kopnega in ledenih površin Zemlje, kar bo zagotovilo celovit vpogled v spremembe ekosistemov.

V: Kakšne vpoglede bo zagotovil NISAR?

O: NISAR bo izboljšal naše razumevanje procesov zajemanja in sproščanja ogljika v gozdovih in mokriščih, kar nam bo pomagalo učinkoviteje obravnavati krčenje gozdov, degradacijo gozdov in upravljanje mokrišč.

V: Kdaj se bo začel NISAR?

O: NISAR naj bi se začel izvajati v začetku leta 2024.

V: Kje lahko izvem več o NISAR?

O: Če želite izvedeti več o NISAR, obiščite uradno spletno stran.