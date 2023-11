Nova misija radarskega satelita za spremljanje zemeljskih ekosistemov in podnebnih sprememb

Prelomna skupna misija med Naso in Indijsko organizacijo za vesoljske raziskave (ISRO) naj bi se začela v začetku leta 2024, njen cilj pa je spremeniti naše razumevanje zemeljskih gozdnih in močvirnih ekosistemov ter njihovega vpliva na svetovni cikel ogljika. Radarska satelitska misija, imenovana NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar), bo zagotovila podroben vpogled v ta dva ključna ekosistema, ki igrata ključno vlogo pri uravnavanju toplogrednih plinov in vplivanju na podnebne spremembe.

Namesto neposrednih navedb NASA poroča, da bodo sofisticirani radarski sistemi NISAR vsakih 12 dni pregledali skoraj celotno kopno in ledene površine Zemlje. Z zbiranjem celovitih podatkov o spremembah pokrovnosti tal bo misija raziskovalcem omogočila preučevanje učinkov na ogljikov cikel – zapletene procese, skozi katere se ogljik premika med ozračjem, zemljo, oceani in živimi organizmi.

Gozdovi z drevesi, ki shranjujejo ogljik v svojem lesu, in mokrišča z ogljikom, zadrževanim v plasteh organske zemlje, delujejo kot vitalni ponori ogljika. Motnje v teh sistemih, bodisi postopne ali nenadne, lahko sprožijo pospešeno sproščanje ogljikovega dioksida in metana, kar poslabša podnebne spremembe. Cilj misije NISAR je slediti tem spremembam v svetovnem merilu in znanstvenikom pomagati bolje razumeti vplive na ogljikov cikel in podnebje.

Poleg svoje vloge pri spremljanju sprememb ekosistema bo NISAR zagotovil dragocene informacije o dinamiki gibanja zemlje, kar bo pomagalo pri preučevanju potresov, vulkanskih izbruhov, zemeljskih plazov ter ugrezanja in dvigovanja površin. Poleg tega bo misija zajemala podatke o gibanju in taljenju ledenikov in morskega ledu.

Izstrelitev NISAR v začetku leta 2024 iz južne Indije pomeni pomemben mejnik v svetovnih prizadevanjih za preučevanje zemeljskih ekosistemov in podnebja. Sodelovanje med Naso in ISRO dokazuje moč mednarodnega sodelovanja pri reševanju kritičnih okoljskih izzivov, s katerimi se sooča naš planet.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

V: Kaj je NISAR?



V: Kako bo NISAR prispeval k razumevanju ogljikovega cikla?



V: Zakaj so gozdovi in ​​mokrišča pomembni za podnebne spremembe?



V: Katere druge podatke bo zbiral NISAR?



V: Kdaj naj bi se NISAR začel?



