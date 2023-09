Prihodnost Mednarodne vesoljske postaje: NASA predlaga ameriško deorbitno vozilo

NASA je objavila načrte za umik Mednarodne vesoljske postaje (ISS) do konca desetletja. Kot del načrtovane upokojitve postaje je NASA predlagala razvoj US Deorbit Vehicle (USDV), vesoljskega plovila, zasnovanega za varno deorbito ISS. ISS, skupno podjetje petih vesoljskih agencij, deluje od leta 1998 in naj bi delovalo do leta 2030, pri čemer se Rusija zavezuje vsaj do leta 2028.

Varna deorbita ISS je skupna odgovornost vseh petih vesoljskih agencij, s ciljem izogibanja naseljenim območjem. V pripravah na upokojitev ISS si NASA prizadeva svoje delovanje v nizki zemeljski orbiti prenesti na platforme v komercialni lasti in upravljanju. Cilj tega premika je zagotoviti stalen dostop in prisotnost v vesolju za raziskave, tehnološki razvoj in mednarodno sodelovanje.

Prejšnje strategije za deorbitiranje ISS so vključevale uporabo več vesoljskih plovil Roscosmos Progress. Vendar so nedavne ocene vodile NASO, da je predlagala razvoj novega vesoljskega plovila, USDV, ki bi zagotovilo bolj robustne zmogljivosti za odgovorno deorbito. USDV se bo osredotočil na končno dejavnost deorbite in je lahko nova zasnova vesoljskega plovila ali modifikacija obstoječega vesoljskega plovila. Zasnovano bo tako, da bo delovalo na svojem prvem poletu in bo imelo zadostno redundanco in zmožnost popravljanja anomalij za izvedbo kritičnega izgorevanja iz orbite.

Razvoj USDV bo zapleten in dolgotrajen napor, ki bo zahteval leta razvoja, testiranja in certificiranja. Vendar pa to predlagano vesoljsko plovilo predstavlja pomemben premik v Nasinem pristopu k izstopu iz orbite ISS in zagotavlja varno in nadzorovano razgradnjo vesoljske postaje.

