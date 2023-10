NASA-in 16. letni simpozij o raziskovanju vesolja von Braun se osredotoča na napredek vesoljske znanosti in raziskovanja

NASA vabi predstavnike medijev, da se udeležijo 16th Annual von Braun Space Exploration Symposium, ki bo potekal od srede do petka, 25. in 27. oktobra, na Univerzi Alabama v Huntsvillu. Letošnja tema je »Napredek v vesolju: od LEO do Lune in onkraj«, na simpoziju pa bodo govorniki iz vlade, industrije in akademskih krogov, ki bodo razpravljali o najnovejšem razvoju, prihodnjih priložnostih in izzivih v vesoljski znanosti in raziskovanju.

Med udeleženci NASA bo skrbnik Bill Nelson podal pripombe med kosilom ob podelitvi nagrad 25. oktobra. Kosilo bo vključevalo tudi razpravo o sistemih za pristajanje ljudi. Mediji, ki jih zanima pogovor z administratorjem Nelsonom, se lahko obrnejo na Jackie McGuinness na [email protected]. Člani medijev, ki se želijo udeležiti simpozija, se morajo za poverilnice obrniti na izvršnega direktorja Ameriškega astronavtičnega društva Jima Waya na [email protected] ali 703-866-0021.

Dogodek se bo začel z uvodnimi besedami Josepha Pelfreyja, vršilca ​​dolžnosti direktorja Nasinega centra za vesoljske polete Marshall, ki bo v sredo zjutraj tudi moderiral panel Artemis. Drugi govorci iz Centra za vesoljske polete Marshall so Shane Canerday, vesoljski inženir; John Honeycutt, vodja programa Space Launch Systems; Dayna Ise, namestnica vodje urada za znanost in tehnologijo; Mallory James, vesoljski inženir; Mary Beth Koelbl, direktorica Direktorata za inženiring; Jason Turpin, višji tehnični vodja Propulzije; in Lisa Watson-Morgan, vodja programa Human Landing System.

Za več informacij o simpoziju in celotnem programu obiščite astronautical.org/events/vbs.

Viri: NASA PR Newswire