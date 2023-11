NASA sproži pobudo Aurorasaurus za revolucijo sledenja Aurori

NASA je nedavno na Instagramu delila osupljivo fotografijo severnega sija, posneto z Mednarodne vesoljske postaje (ISS). Napis ob dih jemajoči sliki je pojasnil, da je bila fotografija posneta 418 kilometrov nad Utahom. Ta očarljiv pojav, znan kot aurora ali severni sij, povzročajo magnetne nevihte, ki jih sproži sončna aktivnost, kot so sončni izbruhi ali izbruhi koronalne mase.

Objava na Instagramu je hitro zbrala skoraj 250,000 všečkov, številni oboževalci pa so v komentarjih izrazili svoje navdušenje nad lepoto severnega sija. Objava se je pametno začela s frazo "oblačno z možnostjo sijaja", kar namiguje na naslov priljubljenega filma.

Vendar pa se navdušenje ne konča s fotografijo. Nasin napis je predstavil tudi prelomno pobudo, imenovano Aurorasaurus, ki ljudem po vsem svetu omogoča aktivno sodelovanje pri sledenju in zagotavljanju dragocenih podatkov o severnem siju. Aurorasaurus je prva državljanska znanstvena pobuda, namenjena izključno sledenju auroram.

S to pobudo lahko ljudje poročajo o videnju polarnega sija tako, da se prijavijo na spletno mesto Aurorasaurus in preverijo svoja opažanja. Ta množični pristop je že prinesel pomembne vpoglede. Znanstveniki so odkrili, da imajo platforme družbenih medijev ključno vlogo pri odkrivanju vesoljskih vremenskih dogodkov v realnem času. Poleg tega so izvedeli, da je severni sij viden južneje, kot je bilo prej predvideno, zahvaljujoč poročilom, ki so jih predložili državljani.

Z vključitvijo teh poročil državljanov v modele vesoljskega vremena so raziskovalci lahko izboljšali natančnost napovedi aurore. Ta skupna prizadevanja med znanstveniki in širšo javnostjo so spremenila naše razumevanje teh očarljivih naravnih pojavov.

Če ste imeli to srečo, da ste bili priča severnemu siju, delite svojo izkušnjo v spodnjih komentarjih. In če še niste imeli priložnosti, ne skrbite – sodelovanje v pobudi Aurorasaurus vas bo morda pripeljalo korak bližje temu očarljivemu spektaklu.

Pogosta vprašanja:

V: Kako lahko sodelujem pri sledenju avror prek Aurorasaurusa?

O: Če želite sodelovati pri sledenju avror, se lahko prijavite na spletno mesto Aurorasaurus in preverite svoja opažanja.

V: Kaj so se znanstveniki naučili s pobudo Aurorasaurus?

O: Znanstveniki so odkrili, da je vesoljsko vreme mogoče zaznati v realnem času prek družbenih medijev, vidljivost severnega sija pa sega južneje, kot je bilo prej predvideno.

V: Kako je sodelovanje med znanstveniki in javnostjo izboljšalo napovedi aurore?

O: Z vključitvijo poročil, ki so jih predložili državljani, v modele vesoljskega vremena, so raziskovalci znatno povečali natančnost napovedi aurore.