Osupljiv pogled na kolobarjasti sončni mrk iz vesolja

NASA je objavila spektakularno sliko obročastega Sončevega mrka, ki se je zgodil 14. oktobra 2023. Slika je bila posneta s kamero Earth Polichromatic Imaging Camera (EPIC) na krovu Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), ki se nahaja približno 1.5 milijona milj stran z Zemlje. Slika prikazuje senco Lune, ki med mrkom prehaja čez Severno Ameriko.

Kolobarjasti sončni mrk se zgodi, ko je Luna na svoji največji oddaljenosti od Zemlje ali blizu nje videti manjša na nebu in ne prekrije popolnoma sončnega diska. To ustvari učinek "ognjenega obroča", pri čemer so robovi sonca vidni kot žareč rdečkast obroč.

Kamera EPIC, eden od treh instrumentov na krovu DSCOVR, zajema redne slike Zemlje na polnem disku. Posnetek, ki ga je objavila NASA, je bil posnet 11. oktobra ob 58 po srednjem času, na vrhuncu mrka nad osrednjim Teksasom. Ogromnost sence ponazarja, da je bilo sonce še vedno delno zakrito v širšem pasu celine.

DSCOVR je nameščen na Lagrangeovi točki Zemlja-Sonce L1, ki je območje gravitacijskega ravnovesja med Zemljo in Soncem. Ta strateška lokacija omogoča DSCOVR, da zagotovi ključne podatke za spremljanje zemeljskega in vesoljskega vremena, vključno z zgodnjim odkrivanjem sončnih neviht, preden dosežejo Zemljo. Vesoljski teleskop James Webb je prav tako nameščen na Lagrangeovi točki, vendar na nasprotni strani na L2.

Medtem ko naj bi se naslednji obročasti sončni mrk zgodil 21. junija 2039, naj bi se popolni mrk zgodil veliko prej, 8. aprila 2024. Ta dogodek bo zatemnil nebo od Teksasa do Maina v Združenih državah.

Viri:

– NASA

– Klimatski observatorij globokega vesolja (DSCOVR)

– Kamera za polikromatsko slikanje Zemlje (EPIC)