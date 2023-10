NASA v vzorcih asteroidov najde možne namige o izvoru življenja na Zemlji

NASA je sporočila, da vzorci, zbrani z asteroida Bennu, vsebujejo ogljik, vodo in možne vpoglede v izvor življenja na Zemlji. Vzorce je zbralo vesoljsko plovilo Osiris-Rex, ki je dve leti preučevalo Bennu, preden se je spustilo na njegovo površje in vrnilo na Zemljo.

Začetna analiza "bonus" vzorca, zbranega z Bennujeve zunanjosti, je zelo obetavna. Znanstveniki so odkrili obilo ogljika, pa tudi minerale gline, ki vsebujejo vodo. Ti elementi bi lahko trčili v Zemljo pred milijardami let in tako pomagali pri razvoju življenja na našem planetu.

Medtem ko glavno komoro za vzorce še niso odprli, so material, ki so ga našli na zunanjosti posode, skrbno shranili za analizo. NASA in znanstveniki po vsem svetu bodo naslednji dve leti podrobno preučevali vzorce. Agencija se je zavezala, da bo ohranila vsaj 70 % vzorca za raziskave, ki se bodo nadaljevale desetletja.

Te ugotovitve odpirajo nove možnosti za razumevanje procesov, ki so privedli do nastanka življenja na Zemlji. S preučevanjem sestave asteroidov, kot je Bennu, znanstveniki upajo, da bodo pridobili vpogled v sestavine, ki so potrebne za življenje, in kako so morda prispeli na naš planet.

Preiskava vzorcev asteroidov predstavlja pomemben korak naprej v našem razumevanju izvora življenja. Podatki, zbrani iz Bennuja, lahko preoblikujejo naše znanje o vesolju in našem mestu v njem.

