NASA-ine laserske komunikacije revolucionirajo vesoljski prenos podatkov

NASA s svojo prelomno lasersko komunikacijsko tehnologijo revolucionira zmogljivosti prenosa podatkov v vesolju. S prihajajočo izstrelitvijo tovora ILLUMA-T na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) novembra je potencial za hitrejšo in učinkovitejšo komunikacijo med ISS in Zemljo na dosegu roke.

Tradicionalno se je ISS za prenos podatkov zanašal na radiofrekvenčne satelite. Vendar pa naj bi uvedba laserskih komunikacij z misijami, kot je ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal), spremenila način prenosa podatkov iz vesolja.

Laserske komunikacije uporabljajo nevidno infrardečo svetlobo, da omogočijo višje hitrosti prenosa podatkov, kar vesoljskim plovilom omogoča prenos večjih količin podatkov nazaj na Zemljo v enem prenosu. Ta prelomna tehnologija koristi raziskovalcem na ISS, saj omogoča hitrejši prenos podatkov in povečuje možnost pošiljanja znatnih količin podatkov.

ILLUMA-T, ki ga upravlja Nasin vesoljski komunikacijski in navigacijski program, bo prikazal dvosmerni laserski komunikacijski rele, ko bo nameščen na ISS. Optični modul ILLUMA-T, opremljen s teleskopom in gimbalom, sledi predstavitvi laserskega komunikacijskega releja (LCRD) v geosinhroni orbiti. Kljub velikosti mikrovalovne pečice ima ta kompaktni tovor ključno vlogo pri izboljšanju komunikacijskih zmogljivosti v vesolju.

Ko bo ILLUMA-T nameščen na ISS, bo LCRD posredoval podatke z impresivno hitrostjo 1.2 gigabita na sekundo. Od tam se bodo podatki prenašali na optične zemeljske postaje v Kaliforniji ali na Havajih. Zemeljske postaje bodo nato podatke usmerile v operativni center misije LCRD in nato v ekipe za kopenske operacije ILLUMA-T v Nasinem centru za vesoljske polete Goddard v Marylandu za oceno kakovosti.

Sodelovanje med ILLUMA-T in LCRD ima potencial, da spremeni vesoljske komunikacijske zmogljivosti. NASA predvideva vključitev laserskih komunikacij v svoja vesoljska komunikacijska omrežja, da bi koristila raziskovanju blizu Zemlje in globokega vesolja. S to tehnologijo se lahko raziskovalci in vesoljski navdušenci veselijo hitrejšega, učinkovitejšega in celovitega prenosa podatkov med ISS in Zemljo.

Pogosta vprašanja

1. Kaj je ILLUMA-T?

ILLUMA-T je kratica za Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal. To je tovor, ki ga je razvila NASA, da bi prikazala potencial laserskih komunikacij za izboljšanje zmogljivosti prenosa podatkov v vesolju.

2. Kako deluje laserska komunikacijska tehnologija?

Laserske komunikacije uporabljajo nevidno infrardečo svetlobo, da omogočijo višje hitrosti prenosa podatkov, kar omogoča prenos večjih količin podatkov nazaj na Zemljo v enem samem prenosu. Ta tehnologija ponuja hitrejšo in učinkovitejšo komunikacijo med vesoljskimi misijami, kot je Mednarodna vesoljska postaja (ISS), in Zemljo.

3. Kakšne so prednosti laserskih komunikacij?

Laserske komunikacije zagotavljajo hitrejši prenos podatkov in možnost pošiljanja več podatkov nazaj na Zemljo. To koristi raziskovalcem in misijam raziskovanja vesolja, saj izboljša zmogljivosti prenosa podatkov in omogoča celovitejšo analizo podatkov, zbranih v vesolju.

4. Kako bo ILLUMA-T izboljšal zmogljivosti vesoljske komunikacije?

Ko bo ILLUMA-T nameščen na ISS, bo pokazal dvosmerni laserski komunikacijski rele. Podatke bo posredoval z impresivno hitrostjo 1.2 gigabita na sekundo v Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) v geosinhroni orbiti. Namen tega sodelovanja je revolucionirati vesoljske komunikacijske zmogljivosti in utreti pot integraciji laserskih komunikacij v NASA-ina vesoljska komunikacijska omrežja.