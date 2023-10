NASA preloži vesoljski sprehod zaradi puščanja hladilne tekočine na Mednarodni vesoljski postaji

By

Uradniki Nase so se odločili preložiti enega od načrtovanih vesoljskih sprehodov kot odgovor na nedavno puščanje hladilne tekočine na ruskem segmentu Mednarodne vesoljske postaje (ISS). Vesoljski sprehod, ki je bil prvotno načrtovan za četrtek, 19. oktobra, bo zdaj potekal kasneje leta 2023, saj NASA in ruska zvezna vesoljska agencija Roscosmos nadaljujeta z raziskovanjem vzroka uhajanja.

Hladilno sredstvo, ki se uporablja na ISS, je amoniak, ki zahteva dodatne postopke dekontaminacije, če so astronavti v vesoljskih skafandrih v neposredni bližini. Do uhajanja v ruskem znanstvenem modulu Nauka je prišlo 9. oktobra, a se je isti dan ustavilo. To je že tretjič v zadnjem letu, da je ruska oprema ISS doživela uhajanje amoniaka.

Roscosmos načrtuje lasten vesoljski sprehod 25. oktobra, da bi natančno preučil 13 let star prestavljen radiator na modulu Rassvet, ki se zdi vir zadnjega puščanja. Medtem ko hladilna tekočina ni strupena ali nevarna za posadko, si strokovnjaki prizadevajo preprečiti, da bi majhne sledi snovi vstopile v notranje sisteme in sčasoma povzročile degradacijo opreme.

NASA-in preloženi vesoljski sprehod je namenjen izvedbi manjših vzdrževalnih nalog. Astronavta Loral O'Hara iz Nase in Andreas Mogensen iz Evropske vesoljske agencije bosta zbirala vzorce z zunanjosti ISS za iskanje mikroorganizmov in med drugim zamenjala kamero visoke ločljivosti. Točen datum izvedbe del bo določen naknadno.

Na srečo je drugi vesoljski sprehod, ki ga je načrtovala NASA, izključno ženski vesoljski sprehod 30. oktobra, še vedno načrtovan, da bo potekal po načrtu. O'Hari se bo pridružil Nasin astronavt Jasmin Moghbeli, da bo odstranil okvarjeno elektroniko in zamenjal ležaj, potreben za enega od solarnih nizov postaje.

Po navedbah Rusije so prejšnji dve uhajanji amoniaka na ISS povzročili udarci mikrometeoroidov. Decembra 2022 je bilo prvo puščanje tako hudo, da so morali posadko vesoljskega plovila Soyuz prerazporediti na nadomestnega Sojuza. Za odpravo težave je bilo potrebnih več pošiljk vesoljskih plovil, zaradi česar so astronavti ostali na ISS eno leto namesto predvidenih šest mesecev. Februarja 2023 je tudi rusko vesoljsko plovilo Progress za tovor doživelo uhajanje amoniaka.

Viri:

– objava uradnikov NASA na blogu