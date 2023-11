Nasin slikovni rentgenski polarimetrični raziskovalec odkrije 'Ghostly Cosmic Hand'

Skrivnosti vesolja nas še naprej osupnejo, čeprav odkrivamo vedno več skrivnosti. Vesoljske agencije, kot je NASA, so predane raziskovanju neznanega in leta 2021 so lansirale Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), vesoljski observatorij, zasnovan za merjenje polarizacije kozmičnih rentgenskih žarkov. V okviru svoje misije je IXPE nedavno prišel do zanimivega odkritja – osupljive meglice vetra pulsarja, ki je presenetljivo podobna koščeni človeški roki.

Poimenovan MSH 15-52, NASA ga je ustrezno poimenovala "vesoljska roka duhov". To eterično strukturo je leta 2001 prvič opazil Nasin rentgenski observatorij Chandra, ki je razkril, da je meglica vetra pulsarja, ki spremlja pulsar PSR B1509-58, podobna človeški roki. Zdaj si je IXPE še podrobneje ogledal MSH 15-52 in za opazovanje porabil rekordnih 17 dni, kar pomeni, da je to najdaljše opazovanje posameznega objekta od izstrelitve.

Podatki, ki jih je zbral IXPE, so raziskovalcem zagotovili prvi zemljevid magnetnega polja v 'roki'. Ko nabiti delci potujejo vzdolž magnetnega polja, določajo obliko meglice, podobno kot kosti v človeški roki. "Podatki IXPE nam dajejo prvi zemljevid magnetnega polja v roki," je povedal Roger Romani z univerze Stanford, ki je vodil študijo.

Ena izjemna ugotovitev iz opazovanj je dosledno visoka stopnja polarizacije v velikih regijah MSH 15-52. Količina polarizacije je dosegla najvišjo raven, pričakovano iz teoretičnih izračunov, kar kaže na prisotnost izjemno ravnega in enakomernega magnetnega polja. Ta področja vetrne meglice pulsarja kažejo malo turbulence, kar je fascinantna značilnost, ki odpira nova vprašanja o delujočih mehanizmih.

To odkritje prikazuje večplastnost raziskovanja rentgenskih žarkov. Medtem ko so rentgenski žarki znani predvsem po svoji medicinski uporabi, njihova uporaba pri raziskovanju vesolja razkriva skrite vidike vesolja, kar vodi do globljega razumevanja kozmičnih pojavov.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je odkril Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE)?

O: IXPE je med svojim 15-dnevnim opazovanjem odkril pulsarsko meglico vetra, ki spominja na koščeno človeško roko, imenovano MSH 52-17.

V: Kakšen je pomen magnetnega polja v meglici?

O: Magnetno polje določa obliko meglice, podobno kot kosti v človeški roki.

V: Kaj kaže polarizirana narava rentgenskih žarkov v meglici?

O: Visoka polarizacija kaže na prisotnost ravnega in enotnega magnetnega polja z minimalno turbulenco.

V: Kako se uporaba rentgenskih žarkov pri raziskovanju vesolja razlikuje od njihove medicinske uporabe?

O: Rentgenski žarki pri raziskovanju vesolja razkrivajo skrite informacije o vesolju, ki jih sicer ne vidimo.