NASA-jev kačji pastir: Utiramo pot raziskovanju Titana

V Nasi poteka prelomna misija, medtem ko se znanstveniki pripravljajo na raziskovanje Titana, Saturnove največje lune. Titan, znan po svoji gosti atmosferi in nizki gravitaciji, je že dolgo tarča Nasinega iskanja bivalnih svetov in znakov zunajzemeljskega življenja. Da bi dosegla ta drzni podvig, NASA gradi pristajalno napravo na jedrski pogon, imenovano Dragonfly, ki bo prva misija agencije na površje oceanskega sveta.

Dragonfly, ki ga je razvil in upravlja Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) v Marylandu, ni navaden pristajalnik. Podoben dronu v velikosti avtomobila se bo dvignil skozi Titanovo atmosfero, bogato z dušikom, s pomočjo štirih parov zloženih rotorjev, zasnovanih tako, da režejo gost lunin zrak. Dragonfly, opremljen z naprednimi kamerami, senzorji in instrumenti za vzorčenje, želi raziskati področja Titana, za katera se sumi, da vsebujejo organske materiale, ki so verjetno v stiku s podzemnim vodnim oceanom pod ledeno površino.

V zadnjih treh letih so v Nasinem raziskovalnem centru Langley v Virginiji opravili obsežno testiranje letalnih sistemov Dragonfly. Preizkusi so simulirali različne pogoje letenja in scenarije za ovrednotenje aerodinamičnih zmogljivosti vozila, hitrosti rotorja in odpornosti pri različnih hitrostih vetra in kotih leta. Uspešen zaključek več kot 700 skupnih serij in več kot 4,000 posameznih podatkovnih točk je povečal zaupanje raziskovalcev v simulacijske modele, zasnovane za posnemanje zahtevnih razmer na Titanu.

Rick Heisler, vodja testiranja vetrovnika Dragonfly pri APL, pojasnjuje, da je vsaka faza testiranja ekipi omogočila izboljšanje tehničnih modelov in izboljšanje napovedi delovanja rotorja za Titanovo izjemno atmosfero. Pridobljeni podatki so bili ključnega pomena pri potrjevanju aerodinamike, aero-strukturne zmogljivosti in življenjske dobe rotorja v težkih kriogenih okoljih.

Dragonfly naj bi bil izstreljen leta 2027 in naj bi dosegel Titan do leta 2034, kar bo pomenilo pomemben mejnik v raziskovanju vesolja. Kot pravi Ken Hibbard, sistemski inženir misije Dragonfly pri APL, "z Dragonfly spreminjamo znanstveno fantastiko v raziskovalno dejstvo." Misija predstavlja vznemirljivo priložnost za razkritje skrivnosti Titana in vsak korak nas približuje pošiljanju tega revolucionarnega rotorja čez nebo in površje Saturnove največje lune.

